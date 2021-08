Les fans de Pink présentent leurs condoléances après la mort de papa Jim Moore

Les fans de Pink ont ​​contacté l’interprète de “Love Me Anyway” après avoir annoncé la mort de son père, Jim Moore, vendredi matin. Moore est décédé jeudi des suites d’une bataille contre le cancer de la prostate. Moore était un vétéran de la guerre du Vietnam et a écrit la chanson « I Have Seen the Rain », que Pink a enregistrée pour son album de 2006 I’m Not Dead.

Pink, de son vrai nom Alecia Moore, a partagé la triste nouvelle aux côtés de deux photos en noir et blanc sur Instagram. La première la montrait avec son père enfant, tandis que la seconde était une photo plus récente avec Moore. “Pour toujours”, a-t-elle écrit en légende. La veille de sa mort, Pink a partagé une photo d’elle en train de jouer “I Have Seen the Rain” avec Moore lors d’un concert de 2006 diffusé sur MTV.

La chanteuse de 41 ans n’a pas partagé plus de détails sur la mort de son père. Cependant, dans une publication Instagram de juillet 2020, elle a révélé que son père luttait contre le cancer de la prostate. À l’époque, il venait de terminer son deuxième cycle de chimiothérapie mais était de retour à l’hôpital pour une intervention chirurgicale après avoir subi une grave blessure au dos. Sur la photo, Moore souriait sur le lit d’hôpital.

@Pink, nous pensons tous à vous et à votre famille en ce moment – et nous prions pour votre formidable papa Jim. VOUS MONSIEUR ÊTES UNE LÉGENDE ! pic.twitter.com/qAHGdSPGVt – Hayley Louise Cuthbert (@HayzLou_Abbas) 24 août 2021

“Mais le voici, mon père, effrayé et souffrant, assis avec l’amour de sa vie, notre Grâce, et qu’est-ce qu’il fait ???? Souriant. Faire des blagues”, écrivait Pink à l’époque. “Pour que tout le monde se sente mieux. Il est déjà revenu à ses vieux trucs dix heures plus tard, parlant de napalm, de tireurs d’élite, de virus et de flaques de sang… oh, papa. Comme c’est incroyable de te voir siffler en enfer.”

précédentsuivant

Cher @Pink, j’ai eu le privilège d’assister à votre cérémonie des étoiles à Hollywood. J’ai été placé derrière ta famille et j’ai pris cette photo car ton papa était tellement adorable et tellement fier de sa fille. Je voulais partager ça avec vous. pic.twitter.com/HDiGVjVHSB – Jamie (@BubbaSmiley) 26 août 2021

Dans un hommage à la fête des pères 2018, Pink a écrit sur l’importance du soutien de Moore au cours de sa carrière. “Il a été ma personne toute ma vie. Il a combattu des monstres dans mon placard, et des monstres qui se faisaient passer pour les directeurs d’écoles, vous l’appelez”, a-t-elle écrit en juin 2018. “Il a conquis le monde pour et avec moi, pas de questions posées. Il m’a fait me sentir important. Il m’a fait penser que je valais la peine d’être aimé. Il m’a appris à tout faire moi-même. Et quand personne d’autre n’était là, il m’a dit de m’aimer moi-même. Faites défiler pour voir comment les fans de Pink ont ​​réagi à la triste nouvelle.

précédentsuivant

“Je t’envoie de l’amour et de la lumière, mon mari ta maman, ton frère, tes enfants et le reste de la famille qui pleure cette belle âme. Repose-toi, monsieur”, a écrit un fan sur Instagram. “De beaux moments entre un père et sa fille, à chérir pour toujours. Personne ne nous aime comme notre papa”, a commenté un autre.

précédentsuivant

“Je suis vraiment désolé pour votre perte”, a écrit un autre fan sur Instagram. “Mon père me manque tous les jours. Je t’envoie tant d’amour et de guérison.”

précédentsuivant

“[Pink], mon plus profond [condolences] pour vous et votre famille dans ces moments difficiles. Que ton père soit en paix et soit toujours avec toi en esprit”, a tweeté un fan.

précédentsuivant

Je suis tellement désolé ! J’ai vécu la perte de mes deux parents et j’ai envoyé beaucoup de prières pour tous. Le père de May Pink repose en paix éternellement.🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/65lXXVJEMK – Jan Harrell Golden (@ElFranci2i5) 28 août 2021

“Chère [Pink], je viens d’apprendre le décès de ton père. Toutes mes condoléances. j’ai actuellement [“I Have Seen the Rain”] en boucle”, a tweeté un fan.

précédent