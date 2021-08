Les fans de Pokémon Go boycottent alors que Niantic ajoute de nouvelles légendes

Niantic ajoute le légendaire Pokémon Galar de l’épée et du bouclier à Pokémon GoScreenshot: Niantic

Niantic a annoncé que les légendaires Pokémon Zacian et Zamazenta de Sword and Shield arriveront sur Pokémon Go. En temps normal, cela seul serait une bonne nouvelle ! Nous ne vivons pas en temps normal.

Des raids avec les deux légendaires auront lieu pendant la dernière partie de l’Ultra Unlock de cette année, qui sont des défis pour débloquer des événements spéciaux, entre le 20 août et le 1er septembre.

Il semble que celui qui les a amenés à Pokémon Go n’était autre que Hoopa, qui a récemment causé des méfaits lors du Pokémon Go Fest 2021 », a déclaré Niantic dans un communiqué. “A côté d’eux, Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool et Falinks arriveront dans Pokémon Go. Si vous êtes chanceux, vous pourriez même trouver un Shiny Galarian Meowth, un Shiny Galarian Farfetch’d, un Shiny Galarian Weezing ou un Shiny Galarian Stunfisk !

Tout comme Niantic essaie d’attirer les joueurs avec des monstres de la région de Galar, avec une bande-annonce qui peut être visionnée ci-dessous, le développeur fait toujours face aux retombées de sa dernière mise à jour.

Comme Kotaku l’a signalé précédemment, Niantic a récemment supprimé la fonction de distanciation sociale du jeu, ce qui signifie que les joueurs doivent se rapprocher pour faire tourner les Pokéstops ou se battre dans les gymnases. Le rayon plus petit signifie que les gens doivent se rassembler plus près, certains joueurs disant qu’ils doivent se rapprocher encore plus qu’avant la pandémie. Alors que les cas augmentent aux États-Unis et que les personnes vaccinées sont invitées à se masquer, la suppression de cette fonctionnalité semble inconsciente de la réalité. Peut-être que les choses vont mieux à Galar ? J’espère!

De nombreux fans ont l’impression que Niantic ne les écoute pas, forçant ainsi ce boycott. Lorsque Niantic a annoncé les nouveaux monstres fantaisistes sur Twitter hier, les joueurs ont utilisé le hashtag #BoycottNiantic pour montrer leur mécontentement. Les réponses au tweet initial sont remplies de joueurs disant qu’ils sont mécontents et ne joueront pas au jeu. Certains semblaient penser que ces monstres Ultra Unlock n’étaient qu’un moyen pour Niantic de récupérer les joueurs après leur décision controversée de modifier les distances sans avoir à résoudre le problème réel.

Tout cela étouffe quelque peu ce qui devrait être une annonce très cool, certains joueurs ayant le sentiment que Niantic ignore au mieux leurs demandes et, au pire, met les joueurs en danger. Ces nouveaux monstres fantaisistes se perdent dans la controverse, mis de côté tandis que les points de discorde sont mis en évidence.

Selon Reddit, le boycott est censé débuter le 5 août et a été surnommé “Pokémon No Day”. Est-ce que tout cela aura de l’importance? Les joueurs boycotteront-ils vraiment Pokémon Go ?

“Je vais certainement apporter des changements”, a déclaré le YouTuber The Trainer Club dans une vidéo hier.

Plus tôt cet été, lorsque les changements ont été annoncés pour la première fois, le YouTuber a demandé à Niantic de reconsidérer. Mais qu’en est-il du boycott d’aujourd’hui ?

«Je vais certainement viser à envoyer un message. Vais-je arrêter de jouer à Pokémon Go ? Plus que probablement, probablement pas.