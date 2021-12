Les fans de Pokémon ont été terrorisés pendant des mois en échangeant un pirate informatique

Image : Nintendo

Ce fut une mauvaise année pour tous ceux qui veulent échanger Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Depuis ce printemps, un pirate informatique a rendu le système commercial mondial de ces jeux 3DS presque inutilisable, car les pokémon piratés qu’ils ont téléchargés provoquent le blocage du matériel des joueurs lorsqu’ils tentent d’accéder au GTS.

Au moment de cette publication, Nintendo n’avait pas encore repris le contrôle de son système commercial contre le pirate informatique et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs d’Ultra Sun / Ultra Moon sont aux prises avec des hackers. Un pirate informatique, connu sous le nom d’AdventrSnivy, proposait continuellement des transactions piratées qui échoueraient à mi-chemin, entraînant l’interdiction du joueur sans méfiance. Un autre, qui passe par Japan.Kebuju, est à l’origine de la crise actuelle dans Ultra Sun / Ultra Moon, car leur pokémon piraté gèlera les consoles des joueurs s’il défile dans l’interface utilisateur GTS. Les joueurs qui rencontrent cette erreur sont obligés de redémarrer leur matériel. Au cours des six derniers mois, Japan.Kebuju a généré tellement d’annonces piratées que les joueurs de Reddit ont qualifié le GTS d’« inutilisable ».

Pourquoi le GTS est-il important ? Compléter le Pokédex Alolan est le seul moyen pour les joueurs d’obtenir le Charme brillant, qui est un objet qui augmente le taux de rencontre de pokémon brillants rares. Comme toujours, Ultra Sun et Ultra Moon incluent également des exclusivités de version, donc le commerce est le seul moyen d’obtenir certains pokémon de l’un ou l’autre jeu. Jusqu’à présent, la seule option totalement sûre semble être le commerce en personne, ce qui est assez peu pratique pour de nombreux joueurs, d’autant plus que Pokemon Ultra Sun et Ultra Moon sont des jeux plus anciens sortis en 2017.

Wonder Trade, un système de l’ère 3DS dans lequel les joueurs peuvent échanger des pokémon au hasard, a également été compromis par Japan.Kebuju. Bien que les deux soient compromis, les joueurs ont déclaré que le système WT est plus sûr que le GTS, les joueurs Ultra Sun / Ultra Moon ont donc le choix peu enviable entre risquer le gel du GTS ou subsister uniquement avec des pokémon aléatoires de WT.

Les joueurs sont naturellement contrariés par le pirate informatique, mais se sont également plaints du fait que les développeurs n’ont rien fait pour interdire à Japan.Kebuju le commerce de GTS. Leur cynisme n’est pas infondé. Nintendo est notoirement mauvais pour prendre en charge les jeux plus anciens, ce qui est un énorme problème lorsqu’un jeu a un composant en ligne… pour lequel Nintendo n’est pas du tout doué non plus. Même le GTS lui-même a eu de nombreux accrochages passés avec des pirates, avec peu de résolution officielle.

Espérons que personne ne parle aux pirates informatiques de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

