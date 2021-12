Les fans de Popeyes sont toujours livides, cet article populaire n’est plus dans le menu

Dans quel genre de monde vivons-nous où un restaurant comme Popeyes peut supprimer un élément préféré de son menu et les gens ne le regardent presque pas ? Un monde frappé par une pandémie qui a détourné notre attention des besoins de la restauration rapide.

Malheureusement, cela signifie que Popeyes a pu emporter son riz cajun plus tôt dans l’année. De nombreux fans de la chaîne de restaurants étaient prêts à l’annuler après la décision, sandwich au poulet ou sans sandwich au poulet.

Si c’était une émission culinaire sur @MikelandDamon Produits de restauration rapide que nous avons perdus en 2021.

Le riz cajun de Popeyes

Gâteaux de pommes de terre d’Arby

Sliders Pizza & Jambon Arby’s

Sandwich au poulet croustillant Taco Bell’s Taco

Sauce à trempette sriracha de Wendy’s Salon de l’alimentation présenté par Rotella’s Italian Bakery depuis 1921. pic.twitter.com/eHdtuydlkz – Mike’l Severe (@MikelSevere) 8 décembre 2021

Selon Thrillist, la décision n’était pas non plus liée à la pandémie. D’une manière ou d’une autre, le riz cajun s’est retrouvé à côté des haricots verts comme les deux éléments qui pouvaient être sacrifiés dans le menu. « Chez Popeyes, nous écoutons toujours les commentaires de nos clients et cherchons des moyens d’améliorer notre menu. Ainsi, après mûre réflexion, notre riz cajun et nos haricots verts ne figurent plus au menu permanent. Cependant, nous avons encore un tas de délicieux côtés », lit-on dans un communiqué de la société.

Alors que les restaurants suppriment quotidiennement des éléments de menu dans le monde entier, il s’agit d’un choix étrange compte tenu de son lien unique avec Popeyes. Et pour beaucoup, y compris l’auteur, la suppression intervient au milieu d’une période où Popeyes n’a pas été un arrêt depuis longtemps. C’est comme découvrir que votre vieil ami a été introduit dans une arrière-salle pendant que vous êtes en vacances, vous laissant impuissant à arrêter ce qui se passe tout en le voyant pleinement se dérouler.

Récemment, Popeyes a ajouté des macaronis au fromage à son menu, ce qui leur manquait par rapport au vendeur de poulet rival KFC. Mais qu’est-ce que les fans ont perdu dans le processus ? « J’ai essayé de faire le nécessaire depuis un certain temps maintenant et ça ne marche pas ! Retirer l’un des meilleurs plats d’accompagnement de tous les temps !? Vous devez tous rapporter le riz cajun. Les gens ont assez souffert ces 2 dernières années. Commençons 2022 à droite », a écrit un fan. « Popeyes a vraiment tâtonné le sac pour se débarrasser du riz cajun !! » un deuxième noté.

Nous étions un pays. Un vrai pays. Jour 5 de moi en train de tweeter @Popeyes pour ramener du riz cajun !!! pic.twitter.com/Q2nh7mMq4P – Tinoladobo (@Tinoladobo) 7 décembre 2021

« Je ne pardonnerai jamais à Popeyes d’avoir emporté le riz cajun », a écrit un troisième. Et pour les curieux, ceux-ci sont tous venus ces derniers jours. Popeyes a supprimé le riz cajun en janvier.

Les fans veulent que le riz revienne, mais aucun mot à ce sujet ne se produit à ce stade. Jusque-là, c’est dans les limbes avec plusieurs autres plats préférés pour ne jamais revenir.