Les fans de ‘Pose’ se mobilisent pour Mj Rodriguez après un snob ⋆ .

Une armée de téléspectateurs des Emmys s’est enracinée dimanche soir pour la star de “Pose” Michaela Jaé “Mj” Rodriguez, qui est entrée dans l’histoire cette année en tant que première interprète transgenre à recevoir une nomination dans une catégorie d’acteur principal.

Elle a fini par perdre contre la star de “The Crown” Olivia Colman – mais ce camouflet n’a certainement pas empêché les fans du drame FX de vanter les réalisations révolutionnaires de Rodriguez.

“Peu importe ce que disent les” électeurs de l’industrie “, MJ Rodriguez est un gagnant à nos yeux et fait un travail incroyable en amplifiant les voix trans à la télévision et dans les médias”, a tweeté le comédien et cinéaste Sampson McCormick. “Bravo!”

“Je célèbre Michaela Jaé (Mj) Rodriguez ce soir”, a écrit Alex Schmider, directeur associé de la représentation trans chez GLAAD. « Merci d’avoir… élargi la représentation des possibilités à tant d’entre nous. »

Après avoir ignoré son travail acclamé sur le petit écran pendant des années, la TV Academy a finalement reconnu Rodriguez pour son rôle de Blanca, la matriarche compatissante de la maison Evangelista, dans le drame d’époque primé aux Emmy sur la scène de la salle de bal LGBTQ + à New York. .

En juillet, l’artiste pionnière a remporté une nomination aux Emmy Awards pour l’actrice principale dans une série dramatique aux côtés de Colman, Uzo Aduba (“En traitement”), Emma Corrin (“The Crown”), Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) et Jurnee Smollett (« Pays de Lovecraft »).

Selon Variety, seuls deux acteurs ouvertement trans avaient reçu des nominations aux Emmy avant Rodriguez : Laverne Cox dans la catégorie actrice dramatique invitée pour “Orange Is the New Black” et Rain Valdez dans la catégorie comédie courte ou actrice dramatique pour “Razor Tongue”. . “

“J’aime olivia coleman mais bon sang”, a tweeté une personne. « mj rodriguez a été le cœur et l’âme de Pose dès la première minute. sa performance la saison dernière était incroyable et, bien que les récompenses ne soient pas tout, j’aimerais qu’elle reparte avec ce trophée ce soir.

“MJ Rodriguez aurait dû être reconnu par les Emmy dès le début de POSE”, a écrit un autre. «La façon dont elle a PORTÉ ce spectacle. À tout le moins, heureuse qu’elle ait finalement été nominée pour la saison 3. Mère Blanca nous manquera à jamais.

Billy Porter, qui est devenu le premier homme noir ouvertement gay à remporter l’Emmy de l’acteur principal dans une série dramatique en 2019, a également été snobé dimanche pour son tour émotionnel en tant que maître de cérémonie Pray Tell dans “Pose”.

Il a de nouveau été nominé pour cet honneur en 2020, tandis que ses co-vedettes trans ont été exclues pour la deuxième année consécutive. Dimanche, Porter a perdu contre Josh O’Connor de “The Crown”, qui a remporté les sept prix des séries dramatiques lors d’un balayage historique. “Pose” était également en hausse cette année pour les séries dramatiques.

Lors de la cérémonie de dimanche, Rodriguez et Porter ont uni leurs forces sur scène pour remettre le prix de l’actrice de soutien dans une série limitée, qui est allé à Julianne Nicholson pour “Mare of Easttown”.

“POSE perdre un Emmy n’est pas une surprise pour moi”, a tweeté une personne. “[The TV Academy has] le fait depuis le début. Snober le casting pendant la saison 2 était déjà un drapeau rouge. Et MJ Rodriguez ne gagne pas ? C’EST FINI.”

“Je suis vraiment triste que MJ Rodriguez n’ait pas gagné, surtout parce qu’elle a mis tout son cœur dans Pose”, a écrit un autre. “[S]il était le cœur de Pose… et elle est ma gagnante.

Porter et Rodriguez faisaient partie des nombreux nominés aux Emmy Awards de couleur – y compris tous les acteurs non blancs – qui ont quitté l’émission de dimanche les mains vides, incitant #EmmysSoWhite à commencer à faire la tendance sur les réseaux sociaux.

Voir plus d’éloges pour Rodriguez ci-dessous.

j’aime olivia coleman mais putain. mj rodriguez a été le cœur et l’âme de Pose dès la première minute. sa performance la saison dernière était incroyable et, bien que les récompenses ne soient pas tout, j’aimerais qu’elle reparte avec ce trophée ce soir. — charlie 🍑 (il/lui) (@cut_casper) 20 septembre 2021

Mj Rodriguez a tant fait pour tant de personnes simplement en étant elle-même brillante. Elle inspire une génération de créatifs d’une manière que nous aurons tous la chance de voir à l’avenir. — Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 20 septembre 2021

Mj Rodriguez ne gagne pas pour sa brillante et sincère représentation en tant que Blanca… .. ouais, jetez tous les Emmy! – Shelton Boyd-Griffith (@flyrebel) 20 septembre 2021

MJ Rodriguez est un talent indéniable et j’espère qu’elle a eu plus d’occasions de partager cette capacité avec nous encore et souvent. – Magical Space Negro (@TyTheRobot) 20 septembre 2021

Peu importe ce que disent les «électeurs de l’industrie», MJ Rodriguez est un gagnant à nos yeux et fait un travail incroyable en amplifiant les voix trans à la télévision et dans les médias. Bravo! #Emmy – Sampson (@OfficialSampson) 20 septembre 2021

JUSTICE POUR MJ RODRIGUEZ

MJ Rodriguez aurait dû être reconnu par les Emmy dès le début de POSE. La façon dont elle a PORTÉ ce spectacle. À tout le moins, heureuse qu’elle ait finalement été nominée pour la saison 3. Mère Blanca nous manquera à jamais. #Emmy – Steffi (inn.my.humble.opinion) (@inn_mho) 20 septembre 2021

