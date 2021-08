Les fans de Premier League reviennent et comment nous les avons manqués

in

Pour la première fois depuis mars 2020, nous avons assisté à des stades de Premier League pleins au retour des fans de football. Et quel spectacle c’était à voir.

Il y avait des acclamations, des railleries et des larmes alors que les terrains de la Premier League se remplissaient à nouveau de fans. Après 18 mois de confinements et de restrictions gouvernementales, c’était un retour à la normalité très attendu. Ce ne sera plus une évidence.

Plus que tout autre sport, le football s’appuie sur la bande son des terrasses pour rythmer le tempo des joueurs. Derrière des portes closes, le produit est rapidement devenu très périmé. Les effets sonores de la télévision n’étaient qu’à moitié efficaces, tandis que la vue des stades vides ne faisait que rappeler aux fans ce qu’ils manquaient.

C’était également difficile pour les joueurs, qui ont été précipités hors de l’inactivité avec une préparation minimale pour le redémarrage du projet. Ils ont été fustigés par les ministres du gouvernement pour leur prétendue cupidité et leur violation des règles. Ils n’avaient aucun soutien, la possibilité que leur emploi soit fermé et même menacés de sanctions pour le crime de célébrer un but. Il était compréhensible que le football exposé corresponde souvent à la léthargie des blocages.

Le retour des fans de Premier League

Le chemin de la normalité

Il y avait des appareils de fréquentation limités en mai. Mais la nature prudente – masques, espacement, pas de boissons – faisait un pétard humide. Il ne s’agissait pas d’un « bon d’être de retour », mais plutôt d’un désir accru du retour de l’événement réel.

Les matches à élimination directe de l’Euro 2020 à Wembley ont produit des atmosphères fantastiques. Mais le gouvernement n’a réduit la capacité qu’à 66 000 (sans tenir compte des failles de sécurité). Ce que cela visait à réaliser au nom de la santé publique est à deviner. Il aurait pu y avoir un stade plein et ne pas faire de différence épidémiologique. C’était le pire des mondes.

Dans un paysage dominé par la Premier League, de nombreux adeptes de l’EFL se sentiront lésés d’être négligés. Il y avait des salles combles et des adeptes en bonne santé à l’extérieur lorsque les ligues inférieures ont débuté la semaine dernière.

Mais la taille des spectateurs et des stades des clubs de haut niveau signifie que ce week-end a toujours été désigné comme un point de repère. Les 72 732 d’Old Trafford représentaient le plus grand rassemblement (officiel) au Royaume-Uni depuis mars 2020. Des images de foules pleines, dont la majorité étaient vaccinées et démasquées, ont été diffusées dans le monde entier.

La Ligue 1 française est la seule autre ligue majeure à voir revenir les fans de football, et même cela grâce à la passe sanitaire controversée.

L’importance du football et des fans

Bill Shankly a dit un jour : « Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je vous assure que c’est bien plus grave que ça. Les observateurs négligent parfois la nature ironique dans laquelle il parlait. Mais il y a une certaine justesse, dans le sentiment du moins.

Les épreuves et les tribulations de 22 joueurs sont finalement insignifiantes par rapport aux événements internationaux et politiques qui se déroulent dans le monde entier. Mais pour paraphraser le pape Jean-Paul II, ou peut-être Arrigo Sacchi, c’est précisément à cause de cette insignifiance que cela compte tant.

Les émotions de la vie, les jubilations et les luttes et toutes les émotions qui les accompagnent semblent toutes s’exprimer à travers la banalité parallèle du sport. C’est une excuse pour être heureux, être triste, chanter, encourager, se réunir avec les autres.

L’attention se porte naturellement sur les tribunes au retour des fans de football. Mais ce que certains ne parviennent pas à comprendre, c’est que ce ne sont pas seulement les 90 minutes qui vous occupent. Ce sont les rituels d’avant et d’après-match, ces idiosyncrasies sociales qui définissent notre temps sur cette bobine mortelle. Les bières dans le train, bavardant avec des inconnus dans une amitié inhabituelle (britannique) à propos de VAR ou des vertus du cinq à l’arrière.

C’est le voyage chez les bookmakers pour gaspiller un cinq sur le premier marché des buteurs. C’est rencontrer ses potes pour mâcher la graisse de l’amour et de la vie, en s’imprégnant de la foule de l’humanité et des hamburgers dangereusement insuffisamment cuits. C’est l’histoire de la vie, dans toutes ses perfections et ses imperfections.

Dans une autre de ces citations omniprésentes, “le football sans fans”, n’est vraiment rien. N’y revenons plus jamais.

