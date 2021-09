Les fans de “Real Housewives of Potomac” veulent que Candiace Dillard trouve un nouveau manager en plus de son mari Chris

Candiace Dillard a non seulement tourné la tête de ses co-stars et de sa famille, mais aussi des téléspectateurs de Les vraies femmes au foyer du Potomac en révélant que son mari, Chris Bassett, gère désormais sa carrière musicale et d’actrice florissante. Beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Bassett pourrait potentiellement chevaucher les queues de Dillard, mais Dillard insiste sur le fait qu’il est son plus grand fan. Mais après le dernier épisode, beaucoup demandent à Dillard de trouver une nouvelle direction.

Le couple a eu un échange houleux lors de l’épisode du 5 septembre de RHOP. Au cours d’un déjeuner assis, Dillard a exprimé ses frustrations face à la réservation de son mari pour des cours de cuisine au cours de la même semaine où elle tourne son premier clip pour son dernier single “Drive Back”. Bassett possédait auparavant un restaurant de barbecue qu’il a vendu au milieu de la pandémie de COVID-19. Depuis qu’il a vendu le restaurant, il donne des cours de cuisine, organise des événements privés, travaille sur un livre de cuisine et devient directeur de Dillard.

« Pourquoi devez-vous travailler pendant cette période ? » demanda-t-elle à Bassett. “Parce que c’est à ce moment-là que j’ai été réservé”, a-t-il déclaré à Dillard, qui a répondu: “La dernière chose dont j’ai besoin est d’avoir l’impression que je ne peux pas être l’artiste parce que je ne sais pas que tout est en place.”

C’est alors que les choses sont parties. Bassett a déclaré qu’il avait toujours sa propre carrière à maintenir tout en aidant Dillard, notant qu’il n’était pas rémunéré pour son travail en tant que manager. “Je me suis porté volontaire pour faire cette merde”, a-t-il dit sèchement. « Que veux-tu que je fasse ? Laisse tomber tout ce que je fais et ne fais rien d’autre que de t’asseoir ici et de t’assurer que tu vas bien, alors je peux te demander une allocation ? Je suis désolé, je ne le fais pas. n’ai plus de travail parce que je n’attends que de toi les pieds et les mains.”

Dillard a dit à son mari de “vérifier son attitude”, le laissant s’éloigner de la table et courir vers sa voiture. Alors qu’il était encore au micro, le couple a continué à se disputer, Dillard menaçant de le maudire.

Les fans l’ont pris comme un signe que le couple n’a pas besoin de mélanger affaires et plaisir. Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous :

Il existe une solution simple aux problèmes de Candiace et Chris… engagez un VRAI manager pour que tous les rôles entre vous soient uniquement mari et femme. #RHOP pic.twitter.com/onibiow1wA – Un vrai connaisseur des femmes au foyer (@Soup_ofthe_DEJA) 6 septembre 2021

Candiace a besoin d’un vrai manager et Chris a besoin d’un vrai travail #RHOP pic.twitter.com/BN4ZjQEeob – Ciel (@callmeheavenn2) 6 septembre 2021

Candiace n’aurait jamais dû faire de Chris son manager en premier lieu … #RHOP – C’est un Rick Houseeeee (@RickyKavin1213) 6 septembre 2021