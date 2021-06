Les fans de Real Housewives ont eu les meilleures réactions à l’apparition de Kyle Richards dans la bande-annonce de Halloween Kills

Le redémarrage d’Halloween en 2018 s’est plutôt bien passé, au fur et à mesure des redémarrages, au box-office et de manière critique. Après 40 ans depuis le film original, l’histoire est revenue à ses «racines» avec le retour de Jamie Lee Curtis en tant que Laurie, le personnage ayant encore plus d’agence dans la lutte contre Michael Myers, apparemment imbattable. Mais, bien sûr, cela s’est terminé par un cliffhanger. Trois ans, et apparemment beaucoup de chaos, plus tard, et la bande-annonce de sa suite, Halloween Kills, est enfin sortie. Et mon garçon, les fans de Real Housewives ont-ils les meilleures réactions à l’apparition à nouveau de Kyle Richards sous le nom de Lindsey. Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce, regardez-la ci-dessous :