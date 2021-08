Les fans de Rebel Wilson adorent sa nouvelle photo Instagram en bikini

Rebel Wilson profite pleinement de son été.

L’actrice et comédienne a été très occupée ces dernières semaines à tourner son film Netflix Senior Year. Mais maintenant qu’elle a officiellement terminé sa dernière comédie, la star de Pitch Perfect prend le temps de profiter du soleil avec des amis en pleine mer.

Pour célébrer le début du week-end, Rebel a posté un selfie sur Instagram portant un bikini noir, des lunettes de soleil œil de chat et un chapeau fedora sur un bateau. “Med-day ☀️”, a écrit Rebel dans la légende.

Sans perdre de temps, les fans de Rebel ont immédiatement inondé les commentaires Instagram de compliments et d’emojis enflammés pour l’actrice de Bridesmaids. “🔥🔥🔥🔥”, a écrit une personne. “😍😍❤️❤️❤️🔥🔥”, a ajouté un autre. “🔥🔥🔥🔥 vous êtes en feu”, a déclaré un autre fan. “Tue-le ! ❤️🔥❤️🔥❤️ », a commenté un adepte.

De plus, Rebel a posté la même photo sur ses histoires Instagram aux côtés d’autres clichés ludiques. Selon son Instagram, Rebel est arrivée en Italie il y a quelques jours et a exploré Rome.

En dehors de la dernière année, elle travaille également sur son premier film dramatique L’amande et l’hippocampe. Plus récemment, Rebel a révélé au Sun que pendant qu’elle tournait le film au Royaume-Uni plus tôt cette année, elle avait “acheté une place à Londres” où elle prévoyait “d’y passer beaucoup plus de temps à l’avenir”.

Rebel a également parlé de retrouver un partenaire après sa séparation de son petit ami Jacob Busch en février. “Je suis quelqu’un qui est établi dans ma carrière, donc je suis définitivement à la recherche de l’amour – mais ce doit être la bonne personne”, a-t-elle déclaré au média. «Je me lance, je me lance. J’ai vraiment essayé d’ouvrir mon cœur et de trouver quelqu’un d’extraordinaire. J’ai définitivement trouvé des gens incroyables, ça n’a pas été tout à fait juste. Je suis toujours en chasse.”

