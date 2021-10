Les fans de ‘RHOP’ réagissent au moment émouvant de Candiace Dillard et Mia Thornton

Les fans de Les vraies femmes au foyer du Potomac applaudissent comme de fières mamans maintenant que Candiace Dillard et Mia Thornton ont fait amende honorable… au moins temporairement. Après plusieurs épisodes où les deux se jetaient une ombre vicieuse l’un sur l’autre, ils ont eu un moment de larmes avec des excuses et des responsabilités lors de l’épisode du 17 octobre. Reste à savoir si leur trêve durera ou non, car ils poursuivent leur travail sur les réseaux sociaux alors que les épisodes sont diffusés en direct chaque semaine.

Le drame entre les deux a commencé après que Thornton ait dénoncé la production de vidéoclips de Dillard. Thornton a déclaré à Dillard que le tournage n’était pas organisé et « à petit budget ». Dillard a riposté en disant à Thornton : « Le petit budget de ta maman. » malheureusement, la réponse de Dillard a frappé plus profondément qu’elle ne l’avait probablement prévu.

Thornton a été ouverte cette saison sur les luttes passées de sa mère. La nouvelle venue a expliqué que sa relation avec sa mère s’était éloignée à l’âge adulte alors que sa mère luttait contre la toxicomanie. Elle a également purgé une peine de huit ans de prison. Thornton a également passé du temps dans le système de placement familial en raison des difficultés de sa mère. Maintenant, ils travaillent à construire un lien plus étroit.

Dillard a refusé de s’excuser pour les commentaires, même après avoir appris les antécédents de Thornton. Mais lors de l’épisode récent, les deux femmes ont reconnu leurs actes répréhensibles, expliqué les commentaires qui les blessaient et promis de faire mieux pour aller de l’avant. Les réactions des utilisateurs des médias sociaux sont extrêmement positives.

Un nouveau départ

Cette scène avec Mia et Candiace était si belle que j’espère qu’ils arrêteront de se muscler après ce #RHOP — Fiona Gallagher. (@Moment4Clive) 18 octobre 2021

Qui sait ce que l’avenir réserve à Dillard et Thornton ? Espérons que ce soit plus positif que leur relation ne l’a été cette saison.

Une conversation civile

Je suis content que Mia et Candiace parlent civilement et expliquent pourquoi les mots qu’ils se sont dits se blessent mutuellement. #RHOP – Veronica McDonald🗣 (@Purify_toast17) 18 octobre 2021

Toute conversation assise entre les stars de Housewives a toujours le potentiel d’exploser. Heureusement, Dillard et Thornton ont choisi la voie de la maturité.

Un moment de fierté

Mia & Candiace m’ont rendu fier ❤️👏🏾 Bravo mesdames #RHOP – J’obtiens ce que je veux (@gal_traveling_) 18 octobre 2021

De nombreux téléspectateurs en ont marre des combats entre les deux co-stars. Cet utilisateur de Twitter saute de joie et rayonne de fierté que des excuses aient été échangées.

Candiace, la grande

La façon dont Candiace s’est excusée et a montré tant de sympathie envers Mia👏🏽❤️ le bien que Candiace fait n’est jamais reconnu#RHOP – Denise F * cking Richards🧚🏽 (@BeenieHilton) 18 octobre 2021

Pendant des semaines, Dillard a été accusée de manquer de responsabilité pour tout ce qu’elle dit lorsqu’elle est contrariée. Beaucoup pensent qu’elle frappe en dessous de la ceinture. Cet utilisateur de Twitter est heureux de voir une autre facette de Dillard.

Les femmes adultes ish

J’aime que Candiace et Mia en aient parlé. #RHOP – BMAworldwide (@BMAworldwide) 18 octobre 2021

Personne ne s’attendait à ce que Dillard et Thornton se réunissent comme ils l’ont fait pendant l’épisode. Cependant, cet utilisateur de Twitter est heureux de l’avoir fait.

Peut-être que le reste du casting suivra

J’aurais aimé que les autres femmes soient assez matures pour s’excuser comme Mia et Candiace l’ont fait ce soir. C’était étonnamment mature et ouvert. J’espère que ça tiendra. #RHOP – Martha (@BravoBeliefs) 18 octobre 2021

Un utilisateur de Twitter espère que plus d’excuses parmi les acteurs auront lieu. Peut-être que Dillard et Thornton serviront d’exemple.

