Les fans de Robin Williams ne peuvent pas croire à l’usurpation d’identité de l’acteur Jamie Costa

L’acteur Jamie Costa est devenu viral cette semaine pour avoir porté son impression étrange de Robin Williams vers de nouveaux sommets. Costa a publié une vidéo intitulée « ROBIN Test Footage Scene », soulignant comment son impression pourrait être utilisée dans un biopic de Williams. Les fans meurent d’envie de voir le projet se concrétiser.

La vidéo de Costa dépeint Williams à l’époque de Mork & Mindy, avec l’actrice Sarah Murphree jouant Pam Dawber. C’est une représentation de Dawber informant Williams de la mort de John Belushi, avec de lourdes implications sur la propre consommation de drogue de Williams. Il montre un large éventail de rythmes émotionnels, en plus des inflexions vocales et des manières physiques que Costa maîtrise déjà. Les commentateurs étaient impressionnés, affirmant que la scène aurait pu sortir tout droit d’un biopic hollywoodien de Williams.

Costa est un écrivain, producteur, doubleur et comédien de 31 ans, surtout connu pour ses impressions, dont beaucoup sont devenues virales en ligne. Costa s’est distancié des interactions directes sur les réseaux sociaux au cours de la dernière année, mais il publie toujours des vidéos YouTube comme celle-ci de temps en temps. Cependant, sa « scène de séquences d’essai » a peut-être fait la plus grande impression à ce jour, car de nombreux fans veulent en voir plus.

S’il existe des plans pour étendre le clip de Costa en un biopic à part entière pour Williams, ils n’ont pas encore été rendus publics. Pour l’instant, voici un aperçu de la réaction intense des fans à la vidéo en ligne.

Deuil

C’était étonnamment bon. En quelques minutes à peine, il exprime Robin Williams, ses hauts et ses bas, ainsi que l’époque où nous vivions tous à l’époque. Je travaillais chez Rolling Stone quand la nouvelle de la mort de Belushi est arrivée. Je m’en souviens parfaitement, le moment, où j’étais, les sentiments. – Michael Roseman (@mhroseman) 12 octobre 2021

La vidéo de Costa avait des fans en deuil non seulement pour Williams, mais aussi pour Belushi. Cela les a ramenés directement à l’époque où ils ont découvert que ces deux artistes emblématiques étaient décédés, et ils ont eu besoin de temps pour traiter à nouveau les pertes.

Autres rôles

Jamie Costa est depuis des années. Il aurait dû être choisi pour jouer le rôle principal dans Solo : https://t.co/Os9kqDiYNh – 🎃Josh-o-lantern🎃 (@JoshTweeted) 13 octobre 2021

Jamie a également produit et joué dans des films de fans de Star Wars de grande qualité. https://t.co/Y3fVSOw95t – Racaille Jedi (@jediscum83) 13 octobre 2021

Les fans ont fait des remarques sur d’autres rôles pour lesquels ils pensaient que Costa serait parfait, ou sur des rôles qu’ils auraient souhaité avoir ces dernières années. Beaucoup pensaient qu’il aurait été le parfait protagoniste de Solo: A Star Wars Story.

Zelda Williams

Les gens n’ont absolument aucun sens du décorum – je suis vraiment désolé que vous soyez submergé par le clip. Gros bisous. ♥️ – Meg Turney (@megturney) 12 octobre 2021

La fille de Robin Williams, Zelda, a répondu au clip mardi après-midi, demandant aux fans de cesser de le lui envoyer. Elle a confirmé qu’elle l’avait vu et a salué le talent de Costa, mais a déclaré qu’elle ne voulait pas être inondée de cette représentation de son père sur l’un des jours les plus tristes de sa vie encore et encore.

Atteindre Costa

c’est irréel (et toujours incroyable de voir le chemin parcouru par #JamieCosta depuis Vine)… reconnaissant de te connaître, mec !! (même si vous êtes sans réseaux sociaux et que vous ne verrez pas ça lol) pic.twitter.com/2mR3RcjGAY – Jake Holland (@jakeholla) 13 octobre 2021

De nombreux fans se sont demandé si Costa verrait tous les éloges qu’il recevait d’une manière ou d’une autre, puisqu’il n’utilise plus la plupart des plateformes de médias sociaux. Ils espéraient que quelqu’un de proche lui ferait savoir l’impact de sa nouvelle vidéo.

Pris de garde

@ThomasSanders J’ai l’impression que vous apprécieriez cela… m’a fait pleurer bien trop tôt ce matin !!! – Madi (@madiblake94) 13 octobre 2021

De nombreux commentateurs ont déclaré que la vidéo de Costa les avait pris au dépourvu lorsqu’elle est apparue sur leur chronologie, avec un impact émotionnel auquel ils ne s’étaient pas préparés.

Varier

La vraie bonne chose à propos de cette séquence test, c’est qu’elle montre que Jamie Costa est un très bon acteur, pas seulement un bon impressionniste. Je dis lui donner le $$ pour le faire. https://t.co/qobzRCr08R — ᴇʟɪᴀꜱ ᴛᴏᴜꜰᴇxɪꜱ (@EliasToufexis) 13 octobre 2021

C’est une chose d’avoir la voix basse. C’en est une autre d’avoir la voix, les manières et même le visage. Mademoiselle Robin. – AJ (@AJinPismoBeach) 12 octobre 2021

Beaucoup de gens qui avaient vu les impressions de Costa auparavant ont remarqué que c’était la meilleure vidéo à ce jour pour présenter sa gamme en tant qu’acteur. Ils espéraient qu’il aurait plus de chances de briller.

Embauchez-le

Cela fait. Je ferais une pétition pour que cela soit fait. Jamie est absolument génial et j’oublie que je regarde quelqu’un d’autre que Robin. — ˜”*°•.˜”*°• Poussière d’étoiles •°*”˜.•°*”˜ (@stardust32214) 12 octobre 2021

Quelqu’un engage Jamie Costa en ce moment pour jouer Robin Williams. Faites cette photo bio. C’est tout simplement incroyable. pic.twitter.com/DSCcEargLC – James LaPorta (@JimLaPorta) 13 octobre 2021

De nombreux tweets sur la vidéo de Costa étaient des appels urgents à l’action, les fans demandant à toute personne ayant un certain poids à Hollywood d’aider à faire ce film. Beaucoup ont même proposé d’organiser une sorte de pétition en ligne.

