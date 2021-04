Les fans de rock creusent profondément pour Mudhoney et votent pour nommer Seattle Tunnel Machine après un groupe de longue date

Les membres de Mudhoney debout à côté de leur tunnelier homonyme à Seattle. (Photo des services publics de Seattle)

Écartez-vous, terre sous Seattle. Voici du hard rock.

Seattle Public Utilities a annoncé qu’un tunnelier qui sera utilisé pour tracer un chemin pour le projet de qualité de l’eau du canal des navires de la ville a été nommé Mudhoney, du nom du groupe grunge de longue date.

Le surnom a battu plus de 1 200 soumissions pour les noms soumis par la communauté pour devenir finaliste. Il a ensuite reçu plus de 30000 votes pour en éclipser quelques autres, y compris Sir Digs-A-Lot, une appréciation du rappeur emblématique Sir Mix-a-Lot, ainsi que Daphne, Molly the Mole et Boris the Plunger.

Les membres du groupe ont dévoilé la machine spécialement peinte, par l’artiste Devin Finley, lors d’une cérémonie avec vidéo ci-dessous:

Mudhoney se mettra au travail cet été alors que les services publics de Seattle et la division de traitement des eaux usées du comté de King commenceront sur un tunnel de stockage de 2,7 miles de long, 18 pieds et 10 pouces de diamètre, passant sous plusieurs quartiers, dans le cadre du Ship Canal Water. Projet de qualité.

L’objectif ultime, d’ici 2025, est d’empêcher plus de 75 millions de gallons d’eaux usées et d’eaux pluviales polluées, en moyenne chaque année, de pénétrer dans le Lake Washington Ship Canal, Salmon Bay et Lake Union.