Les fans de Samsung Galaxy Note doivent voir cette fuite folle du Galaxy S22 Ultra

Une avalanche de rumeurs sur le Galaxy S22 « Note » a frappé la semaine dernière, alors que des fuites bien connues ont commencé à publier quelques affirmations passionnantes. Tout a commencé avec des informations selon lesquelles Samsung pourrait transformer le Galaxy S22 Ultra en un successeur du Galaxy Note. Le Galaxy S22 Ultra peut comporter un stylet intégré, tout comme les téléphones Galaxy Note l’ont fait par le passé. Cela signifiait que le nouveau produit phare S22 Ultra offrirait un nouveau design, avec une apparence générale ressemblant davantage à une note.

Ensuite, les premiers rendus basés sur des schémas CAO ont fuité, montrant que le Galaxy S22 Ultra peut en effet être plus épais qu’auparavant pour accueillir le stylet. Les rendus indiquent également que le téléphone aura des côtés arrondis et un module de caméra inhabituel à l’arrière. Les rendus du Galaxy S22 ont suivi, montrant que le S22 ordinaire devrait être différent de l’Ultra. Avance rapide jusqu’à lundi, et nous avons la fuite Galaxy S22 la plus folle à ce jour.

Rumeurs sur le Galaxy S22 Ultra ‘Note’

Samsung a annulé le Galaxy Note 21 plus tôt cette année, attribuant la décision à la pénurie de puces. La raison la plus probable pour abandonner le téléphone était la décision de Samsung de passer aux lancements de téléphones pliables au second semestre. Le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 se sont avérés être des combinés plus excitants que leurs prédécesseurs. Ils présentent une meilleure qualité de construction et ils sont moins chers que leurs prédécesseurs. Les combinés se vendent très bien, selon les premières estimations.

Cela a semblé cimenter la disparition du Galaxy Note. mais Samsung n’est pas encore prêt à abandonner les téléphones livrés avec des stylets intégrés. Le Galaxy S22 Ultra pourrait être précisément le téléphone que les téléphones Note purs et durs veulent : un appareil qui est livré au début de l’année avec des spécifications similaires au Galaxy S. Mais aussi un appareil qui vient avec un stylet intégré.

Jusqu’à lundi, il était logique de supposer que Samsung dévoilera la série Galaxy S22 à la mi-janvier de l’année prochaine. C’est à ce moment-là que le Galaxy S21 a été lancé plus tôt cette année, après tout. Samsung a poussé le nouvel événement Galaxy S pour compenser les ventes de Galaxy S20 de l’année dernière. De plus, l’iPhone 12 se vendait extrêmement bien à la fin de 2020 et au début de 2021.

Mais le Galaxy S22 Ultra pourrait-il réellement être lancé cette année ?

Le rendu montre le prétendu design « Note » du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Samsung aurait annulé l’événement S21 FE

Deux rumeurs distinctes viennent d’Asie lundi matin. Le premier rapport provient du site en coréen DDaily, affirmant que Samsung a annulé l’événement de lancement du Galaxy S21 FE à la mi-octobre. Le Galaxy S21 FE devrait être une nouvelle version moins chère du Galaxy S21.

Des rumeurs antérieures disaient que Samsung pourrait abandonner le téléphone, mais le géant coréen semblait les nier à l’époque. Le S21 FE aurait dû faire partie de l’événement de presse Unpacked de la mi-août où les téléphones pliables ont fait leurs débuts. Le S21 FE aurait pu être un remplacement du Galaxy Note 21, un nouveau smartphone avec un facteur de forme traditionnel que certains acheteurs auraient peut-être préféré aux combinés pliables.

RUPTURE

S21 FE Octobre Unpacked a été annulé

Samsung envisage de ne pas sortir l’appareil du tout

Cela est dû à la pénurie de puces et au fait que le Flip3 se vend bien au-delà de leurs attentes. Source https://t.co/hPTpkxDpju – Tron ❂ (@FrontTron) 26 septembre 2021

DDaily dit que le Flip 3 se vend si bien que Samsung a toujours du mal à répondre à la demande. En outre, la pénurie de processeurs est «grave», note le rapport. Le Flip 3 et le Galaxy S21 FE ont tous deux besoin de la même puce phare Snapdragon 888. Par conséquent, Samsung pourrait annuler complètement la sortie du Galaxy S21 FE.

Le Galaxy Z Flip 3 a été annoncé le 11 août 2021. Source de l’image : Samsung

Rumeur sur la date de sortie du Galaxy S22 Ultra

Par ailleurs, l’initié Ice Universe a suggéré sur Twitter que Samsung pourrait déplacer son lancement du Galaxy S22 en décembre 2021 au lieu de janvier 2022. Dans un tel cas, il est “raisonnable” d’annuler le Galaxy S21 FE.

Si S22 décide de sortir en décembre, il est raisonnable d’annuler S21 Fe. – Univers de glace (@UniverseIce) 27 septembre 2021

Ice est un leaker chinois qui partage régulièrement des informations sur des combinés inédits sur les réseaux sociaux. Il se concentre sur les téléphones Samsung et a été parmi les premiers à indiquer que le Galaxy S22 Ultra deviendra le successeur du Galaxy Note.

Cela dit, on ne sait pas s’il dispose d’informations réelles sur la sortie du Galaxy S22 ou s’il ne fait que spéculer. Voir Samsung lancer deux versions du Galaxy S au cours de la même année civile n’a pas de sens. En plus de cela, décembre est un moment étrange pour lancer de nouveaux smartphones phares. Les acheteurs sont traditionnellement à la recherche de remises importantes sur les smartphones pendant la saison des achats des Fêtes.

En revanche, 2021 a été une année inhabituelle pour le calendrier de Samsung. La série S21 a été lancée tôt et l’événement de la mi-août ne disposait pas d’un appareil Note ou FE. De plus, l’iPhone 13 s’est vendu en ligne, ce qui suggère qu’Apple vendra à nouveau un grand nombre d’iPhones.

Dans cet esprit, Samsung pourrait vouloir rapprocher sa série Galaxy S22 de la version iPhone 13, en particulier le nouveau modèle Ultra qui pourrait remplacer la série Note.

Comme toujours avec les rumeurs, nous devrons attendre les nouvelles officielles de Samsung avant de pouvoir confirmer quoi que ce soit. Mis à part le Galaxy S22, nous saurons bientôt si le Galaxy S21 FE a un avenir ou non.