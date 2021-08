Les fans de Samsung veulent que la société annule son téléphone phare le plus vendu

in

Bien qu’il ne manque certainement pas de smartphones Android maladroits sur le marché, le Galaxy S21 de Samsung n’en fait pas partie. Si quoi que ce soit, si vous recherchez un appareil Android haut de gamme capable de rivaliser avec l’iPhone d’Apple, vous ne pouvez pas vous tromper avec un appareil de la série Galaxy S de Samsung. Malgré cela, la passion que de nombreux fans ont pour la gamme Galaxy Note est apparemment sans égal.

La célèbre phablette de Samsung a fait ses débuts en 2011, et même si vous n’avez jamais utilisé l’appareil, il y a de fortes chances que vous connaissiez le produit. En 2016, Samsung a été contraint de rappeler son Galaxy Note 7 après que de nombreux appareils aient provoqué une série d’explosions et d’incendies. Remarquablement, cependant, Samsung a réussi à dépasser le désastre des relations publiques et la ligne Note a continué.

Samsung arrête-t-il la série Galaxy Note ?

Au cours des derniers mois, nous avons vu des informations contradictoires sur l’avenir de la phablette de Samsung. Selon certains rapports non fondés, la série Note est sur le point de disparaître pour de bon. Et bien que cela reste à voir, nous savons que nous n’allons pas voir de sortie de Galaxy Note 21 cette année.

Au lieu de cela, Samsung positionnera le Galaxy Z Fold 3 pour prendre la place du Note dans sa gamme de smartphones/phablettes.

“Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci”, a déclaré le président et responsable des communications mobiles de Samsung, le Dr TM Roh, “nous allons élargir davantage les fonctionnalités Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy”.

Les fans ont lancé une pétition pour sauver la phablette bien-aimée

Les fans de la gamme de phablettes de Samsung sont tellement passionnés qu’une pétition a vu le jour. La pétition, que vous pouvez consulter ici sur Change.org, prend la décision audacieuse de demander à Samsung de retarder le S22 l’année prochaine afin qu’il puisse se concentrer sur un Galaxy Note de nouvelle génération.

La pétition se lit en partie :

Chez SamMobile, nous aimons la série Galaxy Note autant que tout le monde. Les smartphones Galaxy Note, à l’exception du Galaxy Note 20 Ultra, se sont toujours sentis plus forts que les produits phares de la série Galaxy S qu’ils suivent chaque année en termes de spécifications et de design, et c’est quelque chose que nous allons manquer cette année. Alors, voici une idée : si ce n’est pas 2021, que diriez-vous d’un nouveau produit phare Galaxy Note au cours de la première moitié de 2022 ? Peut-être que Samsung pourrait ignorer la gamme Galaxy S22 l’année prochaine et nous donner une note à la place ? Samsung pourrait maintenir en vie toutes ses gammes phares en alternant entre elles, tout en gardant tous ses fans heureux en même temps ! Alors qu’est-ce que tu attends? Aidez-nous à faire passer le message à Samsung…

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition a déjà obtenu plus de 12 000 signatures.

Alors quel est l’avenir de la phablette de Samsung ? Eh bien, il est difficile de prédire quoi que ce soit à ce stade. Cela dit, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles la note pourrait réapparaître en 2022.

