Les fans de Schalke 04 boycottent la signature de Sergi Enrich

08/09/2021 à 18:14 CEST

Le passé a frappé à la porte de Sergi Enrich. L’attaquant espagnol, ancien d’Eibar et de Majorque, entre autres, a vu à quel point sa signature pour Schalke 04 a été frustrée à cause des fans de l’entité allemande, qui se sont opposés à son incorporation via les réseaux. Fuite de vidéos de sexe devenue virale en 2016, dans lequel il est apparu avec Antonio Luna et une fille. Schalke a déjà communiqué qu'”ils se sont positionnés contre l’embauche de Sergi Enrich”.

ℹ Nous avons été intéressés par l’embauche de Sergi Enrich en tant qu’agent libre, mais nous nous sommes positionnés contre sa signature. # S04 – FC Schalke 04 (@ s04_es) 8 septembre 2021

Le juge a condamné Enrich et Luna à deux ans de prison pour la diffusion de la vidéo lorsqu’ils les considèrent comme les auteurs d’un crime de découverte et de divulgation de secrets. Les deux footballeurs, qui étaient actifs pour Eibar en 2016, ont reconnu avoir enregistré et diffusé la vidéo sans le consentement de la victime, ils l’ont indemnisée financièrement de 110 000 euros.

Sergi Enrich est actuellement sans équipe et depuis ‘Bild’ et ‘Sky’ sa signature pour Schalke 04 était considérée comme allant de soi, avec qui il allait subir un examen médical ce mercredi.

Les fans de l’entité allemande se sont positionnés contre la signature. Et pas seulement à cause de la condamnation et de la fuite vidéo, sinon également en raison d’un audio de Sergi Enrich devenu viral, dans lequel il a utilisé des termes racistes contre son partenaire, Eddy Silvestre, qui, soi-disant, a diffusé l’enregistrement. “Le b… noir ce fils d’ab… m’a foutu en l’air mais bon. Il s’est bien amusé oncle et il rit, tu sais ? peut nous trouver un problème. “