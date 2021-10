Les fans de ‘Seinfeld’ critiquent Netflix pour un problème flagrant

Seinfeld a finalement atteint Netflix vendredi, et tous ceux qui espéraient que l’un des problèmes majeurs de l’émission sur Hulu serait résolu ont été déçus. La sitcom bien-aimée des années 1990 n’est disponible qu’en format grand écran, 16:9, ce qui signifie que l’image remplit l’intégralité des téléviseurs modernes. Bien sûr, lorsque Seinfeld a été filmé à l’origine, presque tout le monde le regardait sur des téléviseurs carrés 4:3. Cela signifie que même si les versions HD de Seinfeld peuvent sembler bonnes, vous ne voyez pas l’image entière et certaines blagues visuelles sont complètement manquantes.

Après la publication de Seinfeld sur Netflix, un utilisateur de Twitter est devenu viral en soulignant l’un des gags visuels les plus évidents manquant à cause de la coupe 16:9. Dans l’épisode de la saison 8 “Le nid-de-poule”, vous ne pouvez en fait pas voir le nid-de-poule titulaire d’un seul coup ! Cela a rappelé à beaucoup comment la version 16: 9 des Simpsons qui est apparue à l’origine sur Disney + a également coupé les gags visuels qui sont la marque de fabrique de la série.

à souligner, le nid-de-poule titulaire de l’épisode de la saison 8 Le nid-de-poule est recadré sur Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW – Brandon (version effrayante) (@Thatoneguy64) 1er octobre 2021

La version 16:9 de Seinfeld existe depuis au moins 2008, lorsque des scans HD ont été effectués pour le run syndiqué de TBS. Comme vous pouvez le voir dans cette comparaison Reddit ici, la version 16:9 inclut plus d’informations sur les côtés gauche et droit du cadre, mais au détriment de certaines informations en bas. Pour Netflix, l’émission a de nouveau été mise à niveau vers 4K, mais ils ne l’ont fait qu’en utilisant la version 16:9, comme le souligne The Verge. Pour le moment, il n’existe pas de version HD de la version originale 4:3. La seule façon dont nous pouvons maintenant regarder Seinfeld de la manière dont l’émission a été diffusée à l’origine est de regarder les DVD en définition standard. En 2016, un fan de Seinfeld a réalisé une vidéo YouTube informative sur la situation grand écran par rapport au plein écran, que vous pouvez voir ici.

Lorsque les fans des Simpsons ont provoqué un tollé sur la situation des proportions sur Disney +, Disney a étonnamment écouté. La société a ensuite ajouté la possibilité de regarder les premières saisons des Simpsons dans leur format original 4:3. Espérons que Netflix pourrait faire de même pour Seinfeld, mais cela semble peu probable. Hulu ne l’a jamais fait lorsque le spectacle était disponible là-bas. De plus, le problème du rapport hauteur/largeur n’empêche pas les gens de regarder Seinfeld. L’émission occupe la quatrième place du Top TV de Netflix dans le classement américain et le numéro sept dans le classement global Top US de Netflix. Amener les gens à boycotter Seinfeld sur Netflix à cause du rapport hauteur/largeur semble aussi futile qu’Elaine essayant d’amener les gens à arrêter de commander au nazi de la soupe.

ALORS, NETFLIX. VOUS DÉPENSEZ HUIT SQUILLION SUR SEINFELD ET PUIS VOUS LE MONTREZ DANS LE MAUVAIS RATIO. pic.twitter.com/SJiWNTOVIy – 🥃Donald Clarke📽 (@DonaldClarke63) 30 septembre 2021

Seinfeld a été diffusé à l’origine sur NBC de 1989 à 1998 et a été créé par Jerry Seinfeld et Larry David. Seinfeld a joué le rôle d’une version fictive de lui-même, tandis que Jason Alexander a joué son meilleur ami, George Costanza. Julia Louis-Dreyfus a joué le rôle de l’ancienne petite amie de Jerry, Elaine Benes, et Michael Richards a joué son voisin, Cosmo Kramer.