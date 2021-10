Les fans de Selena Gomez et Chris Evans ont la preuve qu’ils sortent ensemble

« Qui est la brune en train de filmer ?a demandé @ girlgangz773, qui a partagé le TikTok avec ses 40,3 000 abonnés. Le clip a déjà accumulé plus de 65 000 vues, de nombreux fans partageant leurs théories dans les commentaires.

@ girlgangz773 C’est Selena ?! @Selena Gomez #selenagomez #chrisevans #fyp #datingrumors #PradaBucketChallenge qu’est-ce que c’était que ça – champagnemami

« Est-ce que cela peut être vrai, s’il vous plaît ? » a commenté un autre utilisateur de TikTok, et un autre a noté que Chris avait des élastiques à cheveux au poignet. Certains fans ont mis plus d’huile sur le feu des rumeurs en soulignant que l’acteur de 40 ans a supprimé l’histoire peu de temps après l’avoir publiée. Et il est vrai qu’Evans l’a supprimé au moment où les commentaires sur les deux ont commencé.

Mais d’autres n’étaient pas convaincus par la théorie selon laquelle il s’agissait de Selena, et certains fans ont déclaré que le reflet ne pouvait pas être Selena, car elle s’est récemment coupée les cheveux. « Ce n’est pas elle, elle a les cheveux courts »a dit une personne, tandis qu’une autre a dit « J’ai l’impression que ça arrive. »