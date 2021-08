Les fans de «Sex and the City» pensent que Kim Cattrall vient de jeter de l’ombre au redémarrage

Les fans de Sex And The City pensent que Kim Cattrall vient de jeter une ombre majeure sur ses anciens camarades de casting avant le redémarrage de HBO.

En juillet 2021, les fans ont eu un premier aperçu du redémarrage de Sex and The City et juste comme ça avec Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon. Alors qu’il était de notoriété publique que Kim ne reprendrait pas son rôle de Samantha, de nouveaux membres de la distribution ont rejoint la série, notamment Sara Ramirez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman et Sarita Choudhury, que SJP a annoncé sur Instagram en juillet.

SJP est allé de l’avant et a partagé une photo de Nicole serrant les trois principaux membres de la distribution le 17 août avec la légende: “Oh, ça va. Je chanterais des chansons d’amour des années 70 avec ce trio au plus profond de n’importe quelle nuit. @Justlikethatmax Je vais voir vous mesdames demain !”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Dans un timing quelque peu ~ coïncidence ~, Kim est allé sur Instagram le lendemain avec ce que certains spéculent est une légende louche. Posant aux côtés d’un chien nommé Pixel (sa co-star dans Sensitive Skin), Kim a écrit : “Quand votre co-star est un vrai chien 🐶.”

Les fans n’ont pas tardé à sauter sur la légende, se demandant s’il y avait un double sens derrière son message. Un commentaire disait : « Je sens une petite ombre ici ? 🤔🤣 » et un autre disait : « Est-ce de l’ombre ? 🤔 »

D’autres commentaires lisent : ” Tellement louche que je l’aime ” et ” Samantha ne sera jamais remplacée “.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il est bien connu que Kim et SJP ne s’entendaient pas à la fin du premier Sex and the City. Plus. Alors que SJP a toujours exprimé son souhait de faire une autre série ou un autre film, Kim a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’elle en avait fini avec la franchise.

“[Samantha] est une grande partie. Je l’ai joué au-delà de la ligne d’arrivée et puis certains, et j’ai adoré. Et une autre actrice devrait le jouer”, a déclaré Kim en 2017. ” Peut-être qu’ils pourraient en faire une Samantha Jones afro-américaine, ou une Samantha Jones hispanique. “

Assez juste.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io