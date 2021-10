Plus d’un mois après son retour sur Netflix pour la saison 3, Sex Education génère de nombreux échanges sur les réseaux sociaux. Située dans la ville fictive de Moordale, la série suit Otis Milburn, un lycéen inexpérimenté et socialement maladroit qui vit avec sa mère sexothérapeute. Mais alors que Sex Education a gagné sa place en tant que série bien-aimée, atteignant la première place des classements de streaming Netflix et remportant récemment un renouvellement de la saison 4, il y a un aspect de l’émission qui déroutant les téléspectateurs : la disposition de la ville.

L’utilisateur de Twitter Sarah Schauer a fait se gratter la tête les téléspectateurs de la série originale de Netflix lorsqu’elle s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux le 15 octobre pour exprimer ses griefs et sa confusion avec la mise en page de Moordale. Dans un tweet qui a gagné en popularité, Schauer a expliqué qu’en se branchant sur la série, elle a commencé à « se demander à quoi ressemble la disposition de la ville ». Elle a poursuivi en notant « Eric fait du vélo chez Otis mais Eric et Otis font du vélo très longtemps jusqu’à l’école, Maeve vit dans un parc à roulottes et Aimee doit conduire / prendre le bus », ajoutant qu’elle « ne peut tout simplement pas conceptualiser la ville ». Elle a ajouté plus tard que « Aimee a marché 2 heures jusqu’à la maison de son petit ami !! où habite Steve ? » Elle a ensuite demandé si « tout le monde vit à la périphérie? »

Schauer, cependant, n’était pas seul dans sa confusion. Après avoir souligné les détails de ce que nous savons de Moordale, de plus en plus de fans ont commencé à intervenir, exprimant qu’ils ne pouvaient pas non plus comprendre la logistique de la ville. Continuez à faire défiler pour voir ce que les fans disent de Moordale.

‘L’intrigue se corse’

l’intrigue s’épaissit pic.twitter.com/uBM5KMDgug – sarah schauer (@sarahschauer) 16 octobre 2021

« Je pense qu’Eric habite dans une cité communale qui sera dans/près du centre-ville, otis vit à la périphérie comme aimee (peut-être la même route/zone) le parc à roulottes de maeve est probablement juste à l’extérieur de la ville mais du côté opposé , a suggéré une personne. Schauer n’était pas convaincu, cependant, répondant: « D’accord, bien sûr, mais pourquoi Eric ferait-il alors du vélo pour Otis? »

‘Qui sait’

aussi pourquoi maeve peut-il simplement traverser une montagne et être essentiellement en ville mais otis doit traverser toute une forêt de culs à vélo – Ance (@karocmurgs) 16 octobre 2021

« Qui sait ce qui se passe avec la disposition de cette ville comme,,, où se trouvent les immeubles de bureaux ? Pourquoi y a-t-il tant de champs ? SUR QUOI DONNE LA COLLINE AU-DESSUS DE LA MAISON D’OTIS », a demandé quelqu’un d’autre.

« Absolument aucun sens »

Cela pourrait aider, c’est là que l’école dans laquelle ils ont filmé se trouve au pays de Galles, même la ville elle-même se ramifie dans de nombreuses directions avec des forêts et des champs entre elles, quelques maisons plus grandes au pied des collines 🙂 pic.twitter.com/ZC4zynmSAa – Riema(●⁰ꈊ⁰●)ノ (@RiemaBelam) 16 octobre 2021

« Cela n’a absolument aucun sens », a ajouté un fan. « De plus, il y a un bus qui passe par là ??? Quoi ??? J’ai l’impression qu’ils font du vélo / marchent 10 miles tout le temps. »

« Où est la ville réelle ? »

La ville entière est une bande de Mobius et l’école est collée à un bâton de popsicle suspendu à une ficelle suspendue au centre. J’espère que cela t’aides — 🦇 Comte Dragula 🦇 (@WannabeHimbeaux) 16 octobre 2021

« Et comme, où vit Eric semble être en quelque sorte dans un développement (donc peut-être plus vers le centre-ville ???) sauf comme O EST LA VILLE RÉELLE? » demanda un autre. « Il y a la pharmacie où ola travaillait et c’est comme le seul endroit où ils vont. »

Carte de Moordale

J’AI FAIT UNE CARTE TRÈS DÉTAILLÉE pic.twitter.com/q6whISgmHO – ️ (@fairypuss123) 16 octobre 2021

Lorsque Schauer a suivi son commentaire d’un tweet notant que « si les créateurs de Sex Edcuation publiaient une disposition de la ville de type Game of Thrones, je pense que cela répondrait à la moitié de mes questions sur la série », plusieurs fans de Sex Education ont répondu avec auto- créé des cartes de Moordale.

Disposition possible

voici un dessin très rapide que j’ai esquissé de ce à quoi je pense que cela ressemble (un peu) pic.twitter.com/BPJi7nfEUW – garçon effrayant paresseux (@flannelplant) 16 octobre 2021

« D’accord, bien sûr, mais chaque matin, Eric se rend chez Otis à vélo », a écrit Schauer en réponse à la carte ci-dessus. « Si c’était le schéma, Otis devrait se rendre à vélo chez Eric et ensuite ils iraient à l’école. »

Explication

En tant que britannique, aucune de ces choses n’est la raison pour laquelle le réglage n’a pas de sens. Si vous êtes américain, vous regardez l’émission à travers un objectif américain, donc beaucoup de choses ont du sens pour vous, ce qui n’est pas le cas ici. La ville n’est pas censée exister d’une manière sensée, il n’y a pas d’endroit comme ça – Mentionnez tout (@bl000000p) 16 octobre 2021

« Le spectacle est intentionnellement impossible à placer en Angleterre ou en Amérique, ville ou pays, contemporain ou nostalgique », a répondu une autre personne. « C’est un choix stylistique d’en faire un peu ~off~ et un univers en soi. »

