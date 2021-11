Les fans de SMT bouleversés par les comparaisons de Persona 5 dans l’examen IGN

Image : Atlus / Kotaku

Le 4 novembre, les premières critiques de Shin Megami Tensei V ont été publiées. Et tandis qu’un certain nombre de ces critiques ont suscité la colère d’un certain segment de la communauté SMT, une en particulier a suscité plus de chaleur que la plupart. La critique d’IGN pour le jeu lui a attribué un 8 très respectable, mais certains lecteurs étaient néanmoins assez contrariés que la critique et le tweet d’IGN sur le jeu comparent négativement SMT5 au très populaire Persona 5, le décrivant comme « Persona sans cœur ». Bien sûr, les fans qui s’énervent à propos de légères critiques de jeux qui ne sont même pas encore sortis n’ont rien de nouveau, mais le problème ici est un peu plus compliqué. Ce n’est pas seulement la critique qui pique pour certains lecteurs, mais le fait que le jeu soit comparé à Persona 5. La série Persona est à l’origine des retombées des jeux principaux Shin Megami Tensei, mais la première a depuis longtemps éclipsé sa série mère en termes de popularité globale et de sensibilisation culturelle, un fait que certains fans de SMT ne gèrent pas très bien.

Persona 5 est sans doute le premier JRPG de style anime sans ambiguïté à être largement accepté par la critique dans le monde du jeu en anglais. En actualisant les ports, les spin-offs et les remakes, aucun jeu Persona précédent n’avait dépassé le million de ventes. Plusieurs points de vente tels que Kotaku, IGN, GamesRadar, Eurogamer, Verge et Polygon l’ont classé parmi leurs meilleurs jeux de 2017. Entre Persona 5 et sa version mise à jour, Persona 5: Royal, le jeu s’est vendu à environ 4,6 millions d’exemplaires. En tant que JRPG largement adopté qui a une esthétique anime sans vergogne audacieuse que même la série Final Fantasy évite généralement, il est devenu la norme par rapport à laquelle tous les autres JRPG anime sont jugés.

Il n’est pas étonnant que P5 soit souvent considéré comme la norme des JRPG d’anime. Persona est une série très accessible pour les nouveaux venus dans le genre JRPG. L’EIC de Kotaku a passé cinq ans à essayer de terminer un JRPG, et Persona 4 était son premier. Persona était la porte d’entrée du genre JRPG pour de nombreux joueurs du monde anglophone. Pour la critique d’IGN Leana Hafer, les jeux Persona étaient son introduction à la série SMT, plutôt que l’inverse :

« Je pense que mon point de vue serait plus pertinent pour quelqu’un qui a principalement joué à des jeux Persona et qui est nouveau dans SMT, car nos expériences sont similaires. » Hafer a dit à Kotaku. « Si vous êtes un grand fan de SMT principal et que vous détestez absolument Persona, ma critique ne vous sera probablement pas particulièrement utile car nous avons des goûts différents. »

De nombreux fans de SMT semblent se sentir dénigrés par l’idée qu’une grande mauvaise publication de l’établissement évaluait la dernière entrée de la série SMT par rapport à Persona, bien que cette dernière soit une émanation de la première. Sauf que les deux séries ont été développées par Atlus, qui a toujours été ouvertement sur le lien de Persona avec SMT. Avant Persona 5, les titres officiels complets des jeux portaient le format Shin Megami Tensei: Persona. Et Persona n’a jamais hésité à utiliser les mêmes sorts et démons que SMT. Qu’on le veuille ou non, les deux jeux Atlus occupent de l’espace dans l’univers étendu de SMT.

Il y a cependant une différence cruciale. Et j’essaie de dire ceci aussi doucement que possible pour les fans de SMT à l’arrière : SMT est beaucoup plus spécialisé que Persona. Comparé aux millions de ventes de P5, Shin Megami Tensei 4 n’a vendu que 600 000 exemplaires. Cela ne le rend ni meilleur ni pire que les jeux Persona. Cela signifie simplement que Persona est un point de référence plus utile, et ce n’est pas en fait un affront critique contre votre série bien-aimée. Ai-je apprécié les jeux SMT moins « grand public » tels que Devil Survivor et Tokyo Mirage Sessions ? Absolument. Est-ce que je choisirais de les présenter à un public qui n’a jamais joué à un jeu Atlus ? Probablement pas.

Et c’est le conflit fondamental, n’est-ce pas ? A qui s’adresse l’écriture de jeux vidéo ? Alors que je suivais les conversations sur SMT5, j’ai remarqué qu’une comparaison de Persona avait échappé à la colère des fans de SMT. La critique du jeu par Siliconera a été extrêmement bien accueillie par les joueurs SMT pour avoir offert une comparaison nuancée et éclairée par SMT avec Persona 3. C’est là que j’ai réalisé que les fans de SMT ne détestent pas nécessairement les jeux Persona. Beaucoup de ces commentateurs ont laissé entendre que les nouveaux arrivants moins avertis de la série ne devraient pas écrire sur leur série bien-aimée pour le public. De toute évidence, c’est un non-sens complet. Les nouveaux arrivants de JRPG méritent de lire les critiques autant que les passionnés de longue date de SMT.

Certains lecteurs veulent lire des écrits de jeux qui parlent de leurs propres expériences approfondies avec la série SMT. En tant que site de jeux dédié aux jeux japonais, Siliconera est en mesure de combler ce créneau. Et c’est une bonne chose ! Une seule critique de jeu ne peut pas être pour tout le monde, et les lecteurs devraient rechercher l’écriture qui parle de qui ils sont en tant que joueurs. Je pense juste qu’il est un peu déraisonnable de s’attendre à ce que les critiques soient tout pour tout le monde à la fois.

En tant que critique, je veux m’assurer que j’écris sur les jeux que j’aime d’une manière qui puisse atteindre de nouveaux publics. Lorsque j’ai comparé un jeu Xuan Yuan Sword aux jeux Witcher, je ne méprisais pas XYS. Je connectais le jeu à un public qui n’avait jamais entendu parler de ses 30 ans d’histoire (qui est aussi l’âge approximatif de la série SMT). Quoi que j’aie à dire à ce sujet au public américain, cela n’efface pas la signification culturelle de XYS pour les joueurs chinois. Et quoi qu’un critique ait à dire à propos de Persona 5, cela n’affecte pas ce que les jeux SMT ont signifié pour ses fans les plus dévoués.

Voici quelques bonnes nouvelles, cependant : SMT5 n’est pas encore sorti. Le public a toujours la possibilité d’évaluer indépendamment le jeu selon ses propres mérites. Genshin Impact a été superficiellement comparé à Breath of the Wild au lancement, mais il est depuis devenu sa propre réputation. Si SMT5 est aussi révolutionnaire que le pense le critique de Siliconera, alors il a l’opportunité de revitaliser la conversation autour de la série. C’est-à-dire si la minorité en colère des fans de SMT ne rebute pas complètement les nouveaux venus dans la série avec un contrôle arbitraire.