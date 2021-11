Il a été récemment rapporté que la star de Sons of Anarchy, William Lucking, est décédée à l’âge de 80 ans. Lucking, qui jouait le rôle du motard à l’ancienne Piney Winston, serait décédé le 18 octobre à son domicile de Las Vegas. Depuis que la nouvelle a éclaté, les fans de Sons of Anarchy ont partagé leur tristesse face à la mort de Lucking.

L’épouse de Lucking, Sigrid Insull Lucking, a confirmé sa mort via une nécrologie publiée sur Facebook. La notice nécrologique disait : « Bien que William ait souvent joué des hommes durs et forts, dans sa vie réelle, il était un homme élégant avec un brillant intellect qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie. » La déclaration a poursuivi: « C’était un géant d’un homme avec l’âme d’un poète, celui qui « contenait … une sorte de tension dans son être … comme un rocher vacillant sur une colline … ou un ballon en expansion vers son extrême », comme l’a dit un ami. »

Les fans ont eu le cœur brisé d’apprendre le décès de Lucking. Peu de temps après l’annonce, ces mêmes fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs condoléances à la famille de Lucking.

Si triste

RIP Piney https://t.co/WlEMuRVqRU – Johanna (@johannaelise) 5 novembre 2021

« Je viens juste de voir que Bill est décédé. Piney était l’un de mes personnages préférés dans l’intégralité de Sons Of Anarchy (Opie & Jax d’abord) », a écrit un fan. « l’un des rares acteurs de la SOA que j’ai toujours voulu rencontrer. Un acteur fantastique qui méritait son héritage. »

