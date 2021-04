“ Les fans de Southampton commencent à se retourner contre Ralph Hasenhuttl ”

Southampton a de “ graves problèmes ” avant la demi-finale de la FA Cup dimanche avec les fans qui commencent à se retourner contre l’entraîneur Ralph Hasenhuttl, a-t-on dit à talkSPORT.

Les Saints se retrouvent à la 14e place de la Premier League après avoir perdu 3-0 contre West Brom lundi soir.

.

Ralph Hasenhuttl est le patron de Southampton depuis 2018

Leur forme a été erratique ces derniers temps après un bon début de saison qui les a vus en tête du tableau pendant une courte période.

Ils affronteront Leicester en demi-finale de la FA Cup dimanche – avec des commentaires EN DIRECT sur talkSPORT – dans l’espoir d’atteindre leur première finale depuis 2003.

Le patron de Southampton a été critiqué et Alex Crook de talkSPORT pense que le club a de gros problèmes avant le match à Wembley.

«Je suis un grand fan de Ralph Hasenhuttl», a déclaré Crook sur talkSPORT 2.

«Je suis un fan de sa tactique et de la façon dont il a reconstruit l’équipe après la défaite 9-0 contre Leicester, et Ralph a essentiellement remis tout le monde en forme maintenant.

«Mais ensuite, ils perdent à nouveau 9-0 contre Manchester United et tout à coup, vous avez du mal à le défendre autant.

«Des erreurs sont commises, vous ne pouvez pas simplement appeler ça un blip maintenant, et il est très difficile de voir comment ils rebondissent après une défaite aussi lourde contre West Bromwich Albion lorsqu’ils jouent contre Leicester.

.

Southampton est 14e après avoir perdu contre West Brom

«Au moins Leicester en seconde période contre West Ham a montré un peu d’esprit et s’est remis dans le match et aurait même pu marquer un point. [The Foxes lost 3-2 after being 3-0 against the Hammers over the weekend].

“Ce n’était pas le cas avec Southampton, c’était légèrement mieux en seconde période, mais ça ne pouvait pas être bien pire depuis la première.”

Concernant la position de Hasenhuttl en tant que manager, Crook a admis que les choses commençaient à aigrir pour le manager de St Mary’s.

L’homme de talkSPORT sur la côte sud a ajouté: «Je pense qu’il est là pour le long terme. Il a signé un nouveau contrat avant le début de la saison.

«La clause de libération dans ce contrat, si un grand club voulait le prendre, est de 20 millions de livres sterling. C’est donc une somme d’argent importante à payer si quelqu’un veut le récompenser.

«Je m’attends à ce qu’il soit là dans un avenir prévisible, mais il doit faire quelques ajustements.

«Il n’est pas doué pour renverser la vapeur dans les matchs. Dans ce match de Manchester United, ils n’avaient pas besoin de perdre 9-0 à Old Trafford. Ils ont baissé de 4-0 et cela aurait dû être une limitation des dégâts.

«Ils ont continué à attaquer et ont essayé de jouer comme il le voulait et ont fini par se cacher.

.

Southampton doit se regrouper avant d’affronter Leicester en FA Cup dimanche

“Peut-être pour la première fois … il y a des fans de Southampton qui commencent à se retourner contre Ralph Hasenhuttl, ce qui, je pense, est un peu dur.”

La légende des Saints Matt Le Tissier a rejoint talkSPORT Breakfast mardi et il a accusé les joueurs de Southampton de ne pas être pleinement engagés dans leur match contre West Brom, affirmant qu’ils avaient un œil sur le match de la coupe.

«Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui était arrivé à Southampton la nuit dernière», a déclaré Le Tissier à talkSPORT.

«J’essayais de penser, est-ce une équipe de joueurs qui regardaient d’un œil sur le week-end?»

«Je pourrais comprendre si c’était trois jours avant le match, vous l’avez peut-être fait.

«Moi, en tant que joueur, j’aurais voulu jouer le match hier soir. Cela dit, il est apparu que les joueurs n’allaient pas tout à fait à 100%.

«Il y avait peut-être des joueurs dans l’équipe qui ne voulaient pas se blesser pour le week-end et voulaient jouer à Wembley.

«Il ne semblait pas y avoir d’engagement à 100% de la part de l’équipe.»