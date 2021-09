Les fans de sport montrent leur soutien à Katie Nolan après son départ d’ESPN

L’année dernière, de nombreux talents à l’antenne ont quitté ESPN pour diverses raisons, et cette tendance s’est poursuivie mercredi.

Katie Nolan, qui a rejoint ESPN de Fox Sports en 2017, a annoncé sur Twitter qu’elle ne travaillait plus pour ESPN.

Et à quel point Fox a eu du mal à utiliser ses talents malgré sa direction d’une émission primée aux Emmy, l’approche d’ESPN semblait terriblement similaire. Nolan a hébergé Always Late, qui a été diffusé à des heures étranges sur ESPN2 ou payant sur ESPN +. L’émission a été annulée en 2020 avant que la pandémie n’entraîne une vague de licenciements dans le réseau. L’année suivante, Nolan a principalement occupé des rôles ponctuels dans des émissions de l’après-midi et a animé son podcast.

Elle n’était pas exactement en mesure de prospérer avec cette stratégie de programmation d’ESPN. Donc, ce mouvement semblait probable.

Cette année de ralentissement m’a affecté au niveau cellulaire. Si vous écoutez le podcast, ce n’est pas une nouvelle pour vous. La prochaine étape pour moi est de déterminer comment/où/quand ce nouveau moi peut utiliser les compétences que l’ancien moi a acquises pour fabriquer ce que je pense avoir besoin de faire. Et peut-être des vacances ? – Katie Nolan (@katienolan) 29 septembre 2021

Enfin, aux fans de podcast les plus assiégés du jeu : merci pour tout. Vous voir être décents et hilarants les uns avec les autres en ligne est la meilleure preuve que j’ai que je suis sur un chemin qui vaut la peine d’être parcouru. Vous gouvernez. Si tu es toujours là à mon retour, je ne l’oublierai pas. LYMI. – Katie Nolan (@katienolan) 29 septembre 2021

Nolan n’a pas dit quelle était la prochaine étape pour elle. Mais après l’annonce, les fans de sport lui ont souhaité le meilleur et ont critiqué ESPN pour la façon dont ils ont géré son séjour à Bristol.

Je suis Katie Nolan depuis ses jours d’émission sur YouTube. Katie Nolan est l’un des plus grands talents des médias sportifs. Ce n’est pas du tout surprenant pour moi que ni Fox ni ESPN n’aient trouvé comment maximiser ses talents, la soutenir. Mais celui qui le fera finalement sera récompensé. – Anthony DiCicco (@DiCiccoMethod) 29 septembre 2021

ESPN mettre Katie Nolan en conserve et / ou la laisser s’enfuir, quel qu’il soit, est un mouvement ESPN si classique qui ne laisse jamais vraiment un talent créatif hilarant, intelligent et pertinent fléchir et prospérer, tandis que Stephen A et eux sont payés de l’argent du récepteur large de la NFL pour meme eux-mêmes tous les matins – Oie (@GooseOnBass) 29 septembre 2021

Je jure qu’ESPN a tâtonné si fort avec Katie Nolan, tout ce qu’ils avaient à faire était de lui donner une émission d’une heure sur le sport et la culture avec Mina Kimes – grand maximillien (@norwaycourt) 29 septembre 2021

euphémisme de l’année mais putain de rire ensemble à propos de trucs stupides à la télé va me manquer ❤️ – Mina Kimes (@minakimes) 29 septembre 2021

Bien que vous soyez l’un des meilleurs au monde à vous moquer de moi, vous êtes extrêmement talentueux et vous atterrirez quelque part qui pourra vous utiliser. – Darren Rovell (@darrenrovell) 29 septembre 2021

Désolé de lire ceci, Katie, et je te souhaite le meilleur pour la suite. Quoi qu’il en soit, ce sera amusant, vivant, convaincant et génial. Bonne chance pour le prochain chapitre ! Tu vas nous manquer. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 29 septembre 2021

je t’aime et je sais que tout ce que tu feras sera génial parce que tu es génial – Lana Berry (@Lana) 29 septembre 2021

Tout le monde n’a pas l’honneur de travailler avec quelqu’un qui devient un ami et en cours de route, ils vous enseignent des leçons inestimables qu’ils n’avaient peut-être pas l’intention de faire. Pour moi, c’est Katie. Je garderai les détails et les histoires interminables pour une autre fois mais pour l’instant merci Katie, LYMI toujours ❤️ – Christina E. Buswell (@ItsMeChristinaE) 29 septembre 2021

Je ne peux pas penser à un meilleur exemple de la différence entre embaucher et investir réellement dans le travail d’une personne que le temps de Katie Nolan chez Fox Sports et ESPN – Claire Watkins (@ScoutRipley) 29 septembre 2021

Katie Nolan : Excellente dans son travail, encore meilleure amie. Offre ouverte pour venir travailler chez Bad Brain. Je ne peux pas vous payer et nous ne sommes pas non plus une société de médias, mais cela ne me dérangerait pas de passer du temps. Heureux de voir la suite. https://t.co/0dYvnF70lx – BW Carlin (@BaileyCarlin) 29 septembre 2021

Katie Nolan est drôle, intelligente et gentille avec ses fans et n’a pas peur de défendre les femmes dans le sport, même lorsque les cinglés d’Outkick aiment la harceler, et bien qu’elle soit exactement le genre de modèle que je veux pour ma fille, elle continue de se faire rebondir sur les réseaux et Je déteste ça https://t.co/l753t5aG13 – Catherine Silverman (@catmsilverman) 29 septembre 2021

J’aime Katie Nolan et j’espère que quelqu’un la ramassera et la laissera faire ce qu’elle fait de mieux, être elle. https://t.co/BmnjrYRzhG – Kuzco (@KuzcoKuzco10) 29 septembre 2021

C’est tellement nul. Katie Nolan a été une inspiration pour moi dans ma carrière et le fait qu’elle n’ait plus de plate-forme est un crime tbh https://t.co/b6FS2QIOZ8 – Mary Clarke (@marycclarke) 29 septembre 2021

Katie Nolan est l’une des rares analystes sportives que j’apprécie vraiment. L’un des autres est Dan LeBatard. ESPN a laissé tomber les deux au cours des deux dernières années, au nom d’un contenu toujours plus fade. https://t.co/gnHc095nuL – ENVOYER LE CROCHET (@SavageElbow) 29 septembre 2021

Katie Nolan est bien trop intelligente et créative dans l’industrie du sport pour ne pas avoir travaillé chez ESPN. Triste de la voir partir, mais quelqu’un ou une entreprise va faire une bonne affaire en l’engageant. – Chris Williamson (@CWilliamson44) 29 septembre 2021

Les 10 plus anciens stades de la NFL, à commencer par Soldier Field

voir 10 images