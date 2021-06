Les fans de Star Wars devraient-ils faire confiance aux commentaires de Liam Neeson sur la série Obi-Wan d’Ewan McGregor ?

in

Liam Neeson riait alors qu’il disait que la série n’avait pas assez d’argent pour lui, et Jimmy Kimmel a immédiatement suivi en notant que Neeson est un si bon acteur qu’il pourrait « facilement mentir » et « nous n’en aurions aucune idée. ” Neeson n’a fait aucun commentaire à ce sujet, mais a continué à rire. La star a catégoriquement nié avoir même été approchée pour la série Obi-Wan, mais il a également ri tout au long. Cela pourrait-il signifier que nous ne devrions pas le croire sur parole que Qui-Gon ne sera plus dans le mix avec Ewan McGregor?