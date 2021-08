Les fans de Styx demandent au Temple de la renommée du rock and roll de reconnaître un groupe légendaire

Un groupe de STYX fans a organisé une pétition en ligne faisant pression sur Temple de la renommée du rock and roll reconnaître les superstars des années 70 et 80 en les intronisant.

STYX a sorti son premier album éponyme en 1972 et est devenu éligible pour la première fois à l’intronisation dans le Temple de la renommée du rock and roll en 1997. L’héritage du groupe légendaire comprend une série d’albums multi-platine et durables qui incluent “La Grande Illusion” (1977), “Pièces de huit” (1978), Grammy-nommé “Pierre angulaire” (1979), “Théâtre du Paradis” (1981) et “Kilroy était ici” (1983). Ils ont écrit et produit une longue liste de tubes à succès et de chansons classiques qui incluent “Dame”, “Lorelie”, “Suite Madame Bleue”, “La Grande Illusion”, “Se tromper (le jeune homme en colère)”, “Viens voguer”, “Miss Amérique”, “Renégat”, “Homme au col bleu”, “Bébé”, “Temps emprunté”, “Le meilleur des temps”, “Trop de temps sur mes mains”, “Aveugles des neiges”, “Monsieur Roboto”, “Ne le laissez pas finir”, “Montre moi le chemin” et plus. Malgré que, STYX n’a même pas encore figuré sur un bulletin de vote pour examen.

“Depuis plus de 20 ans STYX a été éligible à l’intégration dans le Temple de la renommée du rock and roll. Leur influence et leurs réalisations justifient leur intronisation aux côtés de leurs pairs », a déclaré Ken Shafer, l’un des organisateurs de fans qui a dirigé une Changer.org pétition pour faire appel à la Temple de la renommée sur STYXau nom de. « Nous avons créé notre pétition en ligne pour manifester aux salle que les fans de STYX veulent les voir recevoir cette reconnaissance. Nos espoirs sont que le salle le reconnaîtra et à tout le moins mettra STYX sur un bulletin de vote pour l’inclusion.

“Nous pensons tous que le groupe mérite d’être dans le Temple de la renommée du rock and roll et aimerait voir le groupe intronisé alors que de nombreux membres du groupe sont en assez bonne santé pour assister à une cérémonie s’il y aura encore des cérémonies », a commenté STYX directeur Charlie Brusco en référence à l’induction virtuelle de 2020. “Nous nous félicitons du soutien des fans.”

Ancien STYX chanteur, claviériste et co-fondateur Dennis DeYoung a également pesé sur la pétition des fans, en disant: “Merci pour votre soutien, c’est très apprécié.” Faire référence à la campagne réussie menée par les fans qui a aidé SE RUER être intronisé dans le Temple de la renommée, DeYoung a plaisanté, “Hé, ça a marché pour SE RUER, Pourquoi pas STYX? Ils ont tous les deux quatre lettres.”

« Ces dernières années, nous avons vu certaines des politiques internes du salle changement, et ils ont finalement intronisé des artistes attendus depuis longtemps, notamment GENÈSE, ALICE COOPER, EMBRASSER, VOYAGE, SE RUER et OUI,” mentionné Sterling Whitaker, auteur de « La grande illusion : l’histoire vraie non autorisée de Styx ». “STYX a longtemps été l’un des groupes les plus mal compris, sous-déclarés et mal rapportés de l’histoire de la musique rock. Mais la musique a toujours suffi à convaincre les fans, qui soutiennent religieusement le groupe depuis près de cinquante ans maintenant. Leur héritage touche au rock progressif, au hard rock, au rock d’arène, aux ballades, au folk, au blues, aux influences européennes et américaines… partout aux États-Unis et dans le monde”, a-t-il ajouté. “C’est aussi un incontournable de la télévision et des films, un témoignage de l’omniprésence de la musique de STYX est vraiment devenu. STYX pour le Temple de la renommée du rock and roll est l’argument le plus facile au monde à faire valoir. Non seulement il est grand temps, mais il est plus que temps. »

Les fans peuvent soutenir STYX pour le Temple de la renommée du rock and roll en ajoutant leurs noms à la pétition en ligne.

