Les fans de « Succession » sont furieux après que la star préférée des fans a été snobée lors des nominations aux Golden Globes 2022

Même si la Hollywood Foreign Press Association n’a pas de partenaire de diffusion pour les 79e Golden Globe Awards, le groupe controversé a tout de même annoncé ses nominés et les fans de Succession qui ont prêté attention ont été déçus. L’émission HBO acclamée par la critique a remporté plus de nominations que toute autre émission avec cinq, mais Matthew Macfayden a tout de même raté un signe de tête. C’était particulièrement décevant, d’autant plus que les nominations ont été annoncées quelques heures après la diffusion de la finale complètement choquante de la saison 3.

Succession a décroché cinq nominations, dont celle de la meilleure série télévisée dramatique. Brian Cox et Jeremy Strong ont tous deux été nominés pour le meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que Kieran Culkin et Sarah Snook ont ​​été nominés dans les catégories Acteur de soutien et Actrice, respectivement. Bien que la HFPA divise les catégories pour les performances principales par genre, elles ne font pas la même chose pour l’acteur et l’actrice de soutien, ce qui pourrait expliquer pourquoi Macfayden n’a pas été nominé.

Macfayden incarne Tom Wambsgans, le mari de Shiv Roy de Snook. Tom est souvent exclu des machinations de la famille Roy, malgré tous ses efforts pour être une partie importante de Waystar RoyCo. Quand il n’essaie pas de savoir s’il peut éviter la prison, il tourmente le cousin de Roy Greg Hirsch (Nicholas Braun).

‘Honte!’

Non Matthew Macfadyen ?! Honte. #Globes dorés – bizarre. (@aldiaksan_) 13 décembre 2021

Dans la finale de la saison 3, Tom a fait un geste étonnant qui a eu des répercussions majeures sur les enfants de Logan Roy, y compris Shiv. Macfayden, qui a fait preuve d’une incroyable habileté à transformer son accent britannique en un accent américain, a été nominé pour un Primetime Emmy pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique l’année dernière.

« Matthew Macfayden n’a même pas été nominé ? »

Tellement heureux de kieran culkin cependant – kc 🪐 (@ZlTTlBUONl) 13 décembre 2021

Bien que NBC ne diffusera pas les Golden Globes, la HFPA prévoit toujours d’organiser une cérémonie le 9 janvier, même si aucun partenaire de diffusion n’est trouvé. NBC a annoncé en mai qu’elle ne diffuserait pas la remise des prix pour soutenir un boycott de la HFPA, qui a été critiquée pendant des années en raison du manque de diversité parmi ses membres. On ne sait toujours pas si les studios et les nominés continueront le boycott en évitant les références aux Globes dans les campagnes de récompenses.

‘Volé?’

Matthew Macfadyen cambriolé ??#Succession #GoldenGlobes – Min (@_penguine) 13 décembre 2021

Les autres émissions nominées pour la meilleure série télévisée – dramatique sont Lupin, The Morning Show, Pose et Squid Game. Les nominés pour la meilleure série musicale/comédie sont The Great, Hacks, Only Muders in the Building, Reservation Dogs et Ted Lasso. Dopesick, Impeachment: American Crime Story, Maid, Mare of Easttown et The Underground Railroad ont été nominés pour la meilleure mini-série ou le meilleur téléfilm.

‘Juste grossier’

Non, Matthew Macfadyen est juste impoli #GoldenGlobes – vickster51 (@vickster51) 13 décembre 2021

En attendant la saison 4 de Succession, voici un aperçu des fans de Succession qui ont été déçus par le camouflet de Macfayden. Les trois saisons de Succession sont disponibles en streaming sur HBO Max.

« Où est la nomination de Matthew Macfayden ! ? »

Hey @goldenglobes où est la nomination de Matthew Macfadyen⁉️

Il mérite un prix autant que Jeremy Strong ️ pic.twitter.com/ESilZUZwSE – Dolly Madison ✌🏻 (@dollymad1812) 13 décembre 2021

« N’écrivez pas – Matthew Macfadyen n’a pas été nominé pour le Golden Globe malgré la meilleure performance de la saison 3 de Succession », a écrit un fan, ajoutant un emoji en pleurs.

