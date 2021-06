Les fans de Suicide Squad ont quelques réflexions après avoir trouvé une nouvelle bande-annonce folle sur YouTube

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Qui n’aime pas l’odeur d’une nouvelle caravane le matin ? Ça sent l’anticipation, n’est-ce pas ? Les fidèles des films de bandes dessinées le savent très bien ce matin car, à l’improviste, une nouvelle bande-annonce de The Suicide Squad de James Gunn est apparue sur YouTube. Présentant de nouveaux points d’intrigue fous et une action insensée, c’est un tout nouveau regard sur la folie R-rated de Gunn, et les fans ont certainement des réflexions sur ce qu’ils ont vu.