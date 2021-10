Les fans de Sunderland se sentent familiers mais pas besoin d’appuyer sur le bouton de panique

Après un début de saison brillant où Sunderland semblait la vraie affaire, les fans de Black Cats ont maintenant un sentiment familier après une baisse de forme. Deux lourdes défaites à l’extérieur récemment à Rotherham United et à Portsmouth, ainsi qu’une première défaite à domicile contre Charlton Athletic en difficulté, ont laissé de nombreux fans se demander s’il ne s’agissait que d’un incident ou s’ils craignaient qu’une autre lutte pour sortir de League One ne se produise.

Les fans de Sunderland n’ont pas encore besoin d’appuyer sur le bouton panique

Pas encore de stations de panique

Cela a été quelques semaines de hauts et de bas pour les fans de Wearside. Gagner 5-0 à domicile et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao où ils affronteront Arsenal, subir des défaites 4-0 et 5-1 à l’extérieur et perdre leur premier match à domicile de la saison contre Charlton sans manager. Cependant, tous les fans qui doutent de leur équipe après la défaite désastreuse de samedi à Rotherham devraient résister à la tentation d’appuyer sur le bouton de panique.

Sunderland a remanié son équipe pour cette saison. Beaucoup de joueurs amenés au club ou promus en équipe première sont des joueurs jeunes, affamés et talentueux. Cependant, ils sont encore en train d’apprendre. L’équipe a joué un excellent football cette saison et n’est encore qu’à trois points d’une place de promotion automatique avec un match en moins malgré trois récentes défaites décevantes.

Leur récente course à la coupe, bien qu’excitante, et les rigueurs du football de League One ont fait des ravages dans l’équipe. Ce sera toujours une saison de hauts et de bas; Cependant, si Sunderland joue comme il l’a montré et apprend de ses erreurs, il devrait y avoir plus de hauts que de bas.

Lee Johnson ‘Toujours en train d’apprendre’

L’entraîneur-chef Lee Johnson a admis dans son interview d’après-match qu’il « apprenait toujours ». Il a déclaré : « Nous avons perdu l’opportunité de trois points mais nous avons gagné l’opportunité de vraiment grandir et d’apprendre. J’ai appris parce que j’apprends encore sur mes joueurs car il y a beaucoup de nouveaux joueurs. À propos de l’équilibre et des combinaisons en particulier dans les matchs à l’extérieur.

«Je me suis trompé deux fois. Je me suis trompé avec la sélection de l’équipe d’origine et je me suis trompé avec les changements.

Il a poursuivi: «Dans la grande image de la saison, nous devons tirer les leçons. Mais nous savons que nous en avons déjà eu quelques-uns et que la tendance s’est poursuivie. Donc que ce soit un changement de personnel, un changement de tactique, des ajouts en janvier, il y a clairement quelque chose que nous avons étouffé pour être plus solide dans les moments où nous sommes sous le cosh.

« En tant qu’individus, nous devons revenir à l’essentiel et nous devons être meilleurs. Nos grosses pertes ressemblent à une capitulation. La journée d’aujourd’hui était vraiment mauvaise et c’est quelque chose que nous devons limiter.

«Je suis déçu, je m’excuse auprès des fans. Ça doit être mieux. »

