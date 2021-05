La raison de l’écart est due à Superman & Lois, qui reprend sa place dans le créneau horaire à partir de mardi prochain à 21h00 HE. La nouvelle série Superman n’a diffusé que ses cinq premiers épisodes avant de prendre un mois de congé pour Supergirl, et maintenant avec son retour, elle se déroulera tout au long du mois de mai et jusqu’à la semaine avant le retour de Supergirl en août.