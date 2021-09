Les fans de SVU’ frustrés par le tournage du personnage dans Premiere

Law & Order: Special Victims Unit Les fans savaient que Jamie Gray Hyder quittait la série, mais personne n’avait la moindre idée à quel point son départ serait choquant. Lors de la première de la saison 23 de deux heures, la détective Katriona “Kat” Tamin a commencé à remettre en question le travail, mais elle a continué à travailler avec l’équipe malgré ses réserves. Elle a au moins pu partir selon ses propres conditions.

Dans « And The Empire Strikes Back » et « Never Turn Your Back on Them », l’équipe a tenté de faire tomber un politicien montant, le membre du Congrès Howard (Ben Rappaport), accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs et de les avoir transportés à travers les frontières de l’État. Au début de la deuxième heure, l’équipe s’est précipitée alors que les témoins héritiers mouraient un par un. Ils se sont précipités dans un endroit où Jenna, l’une des jeunes filles avec qui Howard a été filmée en train d’essayer d’avoir des relations sexuelles, séjournait. Ils ont été pris en embuscade à leur arrivée et Kat a reçu une balle dans le ventre. La balle a même traversé son gilet. Fin (Ice-T) était dans l’ambulance avec Kat. Au moment où ils arrivèrent à l’hôpital, son cœur s’était arrêté et Benson (Mariska Hargitay) espérait que Fin ne se blâmerait pas.

Heureusement, Kat s’est réveillée après son opération et a dit à Fin qu’elle avait commencé à penser à son avenir. Carisi (Peter Scanavino) a récemment déclaré qu’être procureur était ce qu’il était censé faire. Cela a amené Kat à se demander si elle est vraiment censée être un officier de police. Fin lui a assuré qu’elle était dans la bonne ligne de travail, mais Kat lui a dit qu’elle avait toujours l’impression que SVU était trop tard. Ils parlent à des victimes traumatisées qui sont alors encore plus traumatisées. Fin lui a dit de se détendre et de réfléchir à nouveau avant de prendre une décision importante. Plus tard, Fin a dit à Rollins (Kelli Giddish) et à Benson qu’il ne pensait pas que Kat veuille revenir. Plus tard, Benson a essayé de garder Kat dans l’équipe, mais elle a dit qu’elle ne pouvait pas rester à SVU pour toujours, contrairement à elle.

Les fans qui regardaient à la maison ont été choqués par la façon dont le dernier épisode de Hyder s’est déroulé, surtout après que Hyder a révélé que ce n’était pas son choix de quitter la série. “La décision a été prise au-dessus de mon niveau de rémunération et n’aurait pas été mon choix. Mais bon, c’est le showbiz pour vous”, a tweeté Hyder le 4 septembre. “Kat est sorti du sac … # SVU23 Je viens de devenir beaucoup moins coloré .”

“À tous ceux qui se sentent représentés par une partie quelconque de l’être ou de la mission de Kat, sachez que vous aurez toujours une représentation en moi”, a ajouté Hyder plus tard. Elle a également remercié tout le monde dans les coulisses du spectacle et les fans. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi à la façon dont Kat a quitté la série.

“Tu vas me manquer Kat”

Kat me manque déjà #SVU23 pic.twitter.com/3Np1TdbNew – raine #DetectivesInLove (@witchluzx) 24 septembre 2021

“Tu vas me manquer Kat tu étais mon personnage lgbtq+ préféré dans cette émission tu nous as donné tellement de représentations plus que tu ne le penses même je suis triste que ton histoire doive se terminer mais je suis tellement heureux que ton histoire ait même commencé, ” a écrit un fan.

‘Pas Kat !!’

Un autre coup dans le ventre ? Pas Kat !! 😩 Souvenirs d’un sergent d’il n’y a pas si longtemps.🥺 #SVU #SVU23 pic.twitter.com/1IscA0j8a6 – Rosario🌹✈️🗽🥀 (@RosieAyala18) 24 septembre 2021

“C’est par qui vous remplacez Kat ? Vous avez tous tiré sur Kat pour la remplacer par ce mec et sa ceinture de papa ? Ce qui n’est probablement pas une histoire vraie”, a écrit un fan. C’était en référence à Joe Velasco, un nouveau détective joué par Octavio Pisano qui a été présenté lors de la première.

