Les fans de SVU honorent Mariska Hargitay et Olivia Benson avant le 500e épisode

Mariska Hargitay est entrée dans l’histoire de la télévision jeudi, en vedette dans le 500e épisode de Law & Order: Special Victims Unit en tant que capitaine Olivia Benson. Elle est le seul membre de la distribution à apparaître dans chaque épisode de la série, remontant au premier épisode en 1999. Au cours de cette période, Hargitay a été un défenseur infatigable des victimes d’abus sexuels à l’écran et en dehors, et son travail au fil des ans n’est pas passé inaperçu des fans. Avant et pendant la diffusion de « Le cinq centième épisode », les fans ont partagé leurs moments préférés de Benson et ont noté à quel point Hargitay et son personnage ont été influents.

Avant la diffusion de l’épisode spécial, Hargitay s’est arrêtée en direct avec Kelly et Ryan, où elle a admis être trop nerveuse pour le regarder. « Évidemment, je fais cette émission depuis si longtemps et Olivia Benson est en moi, mais je pense que l’idée du 500e épisode était tellement de pression ou quelque chose sur moi », a-t-elle déclaré aux animateurs Kelly Ripa et Ryan Seacrest mercredi. « Et j’étais tellement nerveuse de venir travailler ce jour-là. »

Pour les 12 premières des 23 saisons de Hargitay dans la série, elle a été jumelée à Christopher Meloni, qui a joué le rôle de Det. Elliot Stabler. Après une décennie loin de la franchise, Stabler et Meloni sont revenus la saison dernière de Law & Order: Organized Crime, qui a déjà croisé SVU à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de taquineries pour une romance entre les deux, mais elle n’a toujours pas abouti.

‘Merci M, pour tout’

Bien que je n’obtiendrai jamais ma propre justice, je suis éternellement reconnaissant à svu de m’avoir donné Olivia Benson.

500 épisodes remplis d’amour

500 épisodes remplis de confort

500 épisodes donnant la parole aux survivants lorsque nous avons perdu la nôtre Bonne 500ème Olivia Benson ❤️

Merci M, pour tout pic.twitter.com/DamRwwwNIV — Kamic | Olivia est Atlas (@eospiral) 21 octobre 2021

La chimie entre les deux était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le spectacle a réussi dans ses premières années. « Tout est en dessous de la percolation. À l’heure actuelle, après le départ de Stabler pendant 10 ans et la façon dont il est parti et la complexité de ce qui s’est passé et comment il est revenu m’a surpris, nous trouvons toujours notre chemin », a déclaré Hargitay aujourd’hui en septembre. . « Mais c’est complexe et réel, et je pense que ce que j’aime le plus, c’est que c’est gagné. Cette relation est vraiment méritée. Peu de gens ont une relation de 23 ans. »

« Joyeux 500e jour ! »

Joyeux 500ème jour ! Je sais qu’il y a beaucoup de spéculations et d’inquiétudes / bouleversements concernant les intrigues, mais Olivia Benson sera TOUJOURS mon personnage de réconfort. Cette histoire particulière avec le toiletteur me touche. J’en ai déjà parlé et écrit à ce sujet en chassant le ☀️ pic.twitter.com/vTYYA0GVIA — jenny ☀️ *Je m’excuse d’avance pour mes histoires* (@JoyfulHeartEO) 21 octobre 2021

Hargitay a également la particularité d’être l’un des rares acteurs de Law & Order à remporter un Emmy. En 2006, elle a remporté le prix d’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique. Elle a été nominée sept autres fois. SVU est désormais son émission, d’autant plus qu’elle est également productrice exécutive. Faites défiler pour voir comment les fans ont célébré son travail jeudi. Les nouveaux épisodes de SVU sont diffusés les jeudis à 21 h HE sur NBC.

« Nous savons tous que le cœur de SVU est Olivia Benson »

Tellement incroyablement reconnaissant pour le dévouement de @Mariska envers SVU. Olivia Benson a changé la vie de tant de survivants. Elle nous donne de l’espoir, de la force, de la compassion et de l’empathie. Merci Mariska. #SVU500 pic.twitter.com/JBppmqNmU3 – Guérir par les mots (@TheQueensQu0tes) 22 octobre 2021

« Le 500e épisode concernait le cœur de la série. Et nous savons tous que le cœur de SVU est Olivia Benson. Nous donner son histoire d’origine était parfaitement logique … avec quelques éléments originaux de la série saupoudrés. J’ai apprécié, » a écrit un fan.

« Acte phénoménal »

Olivia Benson, je t’aime et je ferai en sorte que tu sois heureuse avec l’homme gentil, loyal et dévoué que tu mérites. (le chauve ci-dessous). pic.twitter.com/hkbx5Z9emL – julia ✨ olivia benson défenseure 🕵🏻‍♀️ (@swiftbensons) 22 octobre 2021

« Ma fille [Mariska] Vous l’avez TUÉ… ce soir. Bravo… Acteur phénoménal. Vous avez tout exposé et vous avez servi. Je stan… La seule et unique Olivia Benson. Tu es le moment », a écrit un fan.

‘Absolument fantastique’

Cet épisode… c’est à peu près aussi bon que possible pour #SVU, c’est-à-dire : absolument fantastique. Pour avoir regardé Olivia Benson pendant 22 ans, j’ai l’impression de la connaître encore mieux maintenant. Brava @Mariska, et félicitations à @warrenleightTV @ItsAlwaysBreezy & tout le monde @SVUWritersRoom 💙🙏🏼 – blm 🦖💙 (@bonosaurus) 22 octobre 2021

« Merci merci merci merci ! vous avez éclairé ma vie et m’avez fait me sentir si en sécurité. Olivia Benson et vous vivrez éternellement félicitations pour 500 et un épisode incroyablement joué », a écrit un spectateur heureux.

« Merci pour tout ce que vous apportez à SVU »

Cet épisode #SVU500 est la raison pour laquelle @Mariska et son émission ont conservé le nombre de téléspectateurs et la popularité qu’elle a année après année. Merci pour tout ce que vous apportez à SVU et pour ce que vous apportez à Olivia Benson. <3 <3 – Jessticle (@mariskaYpeter) 22 octobre 2021

« Je sais que le scénario d’Olivia Benson dans l’épisode 500 a aidé au moins un survivant à se sentir moins seul. C’est pourquoi Mariska fait la série », a écrit un fan.

