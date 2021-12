Les fans de Taco Bell manquent toujours cet élément de menu majeur après sa suppression en 2020

Le menu de Taco Bell peut être rempli d’articles alléchants comme le Cheesy Gordita Crunch, Quesarito et Crunchwrap Supreme, parmi beaucoup d’autres, mais c’est un élément de menu disparu depuis longtemps que les fans de la chaîne de restauration rapide de style mexicain recherchent. Plus d’un an après le démarrage de Loaded Grillers à partir du menu de la chaîne, les fans en ligne expriment toujours leurs griefs concernant la décision

Les Loaded Grillers de Taco Bell ont commencé avec une tortilla de farine chaude qui a ensuite été recouverte de divers articles et grillée à la perfection. Il est venu dans un certain nombre de variétés, y compris le classique Loaded Griller, qui était composé de poulet haché assaisonné, de croustilles de nachos mexicaines assaisonnées, de sauce au fromage nacho chaude et de sauce jalapeño crémeuse. Le Cheesy Potato Griller, quant à lui, proposait une tortilla de farine chaude chargée de crème sure à teneur réduite en matières grasses, de sauce au fromage nacho et de pommes de terre. Taco Bell les a retirés du menu au cours de l’été 2020 alors qu’il s’efforçait de rationaliser son menu. Dans le cadre de cet effort, plus d’une douzaine d’articles de menu ont disparu, notamment Loaded Grillers, 7-Layer Burrito, Nachos Supreme, Beefy Fritos Burrito, Spicy Tostada et plusieurs articles de pommes de terre, entre autres.

La suppression de Loaded Grillers a immédiatement bouleversé les fans, et selon un récent fil Reddit, certains n’ont toujours pas pardonné à Taco Bell la suppression de Loaded Grillers. Intitulé « Quand les temps étaient simples », le fil a généré des dizaines de commentaires de fans se remémorant les jours où Loaded Grillers était encore au menu, avec une personne partageant que « c’était mon aliment de base, littéralement à chaque fois que j’allais à tbell j’ai eu ça 99,99 % du temps. » Une autre personne a déclaré avoir eu « le cœur brisé » lorsque Taco Bell a arrêté de faire Loaded Grillers, avec quelqu’un d’autre partageant: « Je pourrais pleurer en voyant cela. C’est comme être témoin d’un vieux saint. » Plusieurs personnes ont surnommé Loaded Grillers leur « commande de prédilection », avec un redditeur commentant: « Loaded Potato Griller, vous nous manquerez ».

Alors que Loaded Grillers semble être parti pour de bon et que Taco Bell n’a fait aucune indication qu’ils pourraient revenir un jour, tout espoir n’est pas perdu. Bien qu’il ait été retiré du menu en même temps que Loaded Grillers, Taco Bell a ramené des pommes de terre plus tôt cette année, remettant officiellement le Spicy Potato Soft Taco et les Cheesy Fiesta Potatoes aux menus du pays. Cette décision, a déclaré la chaîne, faisait partie des efforts continus de Taco Bell pour offrir davantage d’options de commande végétariennes et végétaliennes.