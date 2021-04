Les fans de Taylor Swift ne peuvent pas en avoir assez de Sophie Turner en écoutant ses chansons sur Joe Jonas

2008 était il y a longtemps, et ça se voit. Ces jours-ci, Taylor Swift n’a plus de sentiments amers envers le membre de Jonas Brothers qui aurait rompu avec elle au téléphone en «environ 27 secondes» alors qu’elle avait 18 ans et qu’il avait 19 ans. Elle semble même être amie avec Joe Jonas et Sophie Tourneur. À l’époque, leur rupture a inspiré de la bonne musique, dont “Forever & Always”, et les fans pensent que Jonas est également le sujet d’une chanson qu’elle a ajoutée à l’album “from the vault” appelé “Mr. Parfaitement bien.”