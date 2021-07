Les fans de ‘Ted Lasso’ devraient regarder ce film inoubliable de Jason Sudeikis sur Netflix • .

L’écrivain Miles Klee m’a fait rire vendredi, lorsqu’il a déploré dans un tweet exaspéré qu’il souhaitait pouvoir ouvrir Twitter sans voir “de la propagande (explétive) de Ted Lasso” toutes les deux minutes. Vous ne pouvez pas vraiment le blâmer, cependant. Vendredi était le jour de la sortie de la saison 2 de Ted Lasso. Cette émission Apple TV + sans vergogne et sans vergogne, celle qui a remporté une série de récompenses incroyablement longue et un record Emmy pour la comédie de première année la plus nominée de tous les temps. La série qui se trouve également être la meilleure chose, sans exception, sur le service de streaming de type Netflix d’Apple. C’est maintenant revenu, à un flot de publicité fabuleuse, avec un nouvel épisode par semaine pendant les 11 prochaines semaines. Pour faire de nous tous des grincheux ou des croyants.

Essayez Kodachrome sur Netflix, d’après Ted Lasso

Dribbler les épisodes une semaine à la fois signifie que ce sera en octobre avant d’arriver à la finale de la saison. C’est-à-dire que si vous êtes un fan de Ted, de Coach Beard et de tous les autres associés à l’AFC Richmond – et si, comme le joueur vedette Dani Rojas, vous aussi, vous croyez que “le football c’est la vie” beaucoup d’attente. C’est pourquoi, en attendant, nous aimerions vous recommander quelque chose pour vous dépanner. C’est l’un des films Jason Sudeikis les moins connus de son catalogue – Kodachrome, un film original Netflix de 2018.

Sudeikis n’est pas Ted Lasso dans celui-ci, qui est un drame sur les retrouvailles compliquées d’un fils avec son père mourant et grincheux. Mais à la fin, Sudeikis – avec les deux autres protagonistes, Ed Harris et une luminescente Elizabeth Olsen – vous aura travaillé avec le même genre de couverture chaude, l’énergie de bien-être que vous obtenez de la série Apple TV de Sudeikis.

De plus, il y a même un lien – bien qu’un peu ténu, mais il est là – avec la saison 2 de Ted Lasso. Mais nous y viendrons.

L’histoire

Tout d’abord, les bases : Harris incarne un photographe, Benjamin Asher Ryder, qui a eu une carrière célèbre mais qui se meurt maintenant d’un cancer du foie. Sa grande particularité, cependant, est qu’il ne tourne que sur Kodachrome, le film couleur de Kodak pour lequel le traitement a pris fin en 2010. Dans ce film, il n’y a qu’un seul magasin ouvert dans le monde qui traite encore Kodachrome. (Fait amusant: dans le film, ce magasin se trouve dans la ville de Parsons, au Kansas, à environ deux heures de Kansas City – la ville natale de l’entraîneur Ted Lasso.) Ryder a décidé d’enrôler son ex-fils pour le conduire jusqu’au bout. magasin de photos dans la dernière ville du monde où il peut mener à bien son travail artisanal.

Olsen joue son infirmier/assistant, tandis que Sudeikis est le fils, Matt Ryder. C’est un cadre de label A&R qui a une dernière chance de se sauver d’un licenciement (son problème étant qu’il se soucie trop de la musique, alors que le label veut juste trouver les groupes les plus commercialisables).

Vous pouvez probablement deviner comment tout cela se déroule. Selon les règles des films où tout le monde s’entasse dans une voiture pour un road trip, en l’occurrence un dernier road trip aux conséquences immenses, tout le monde subira de profonds changements à la fin de celui-ci. Ailleurs dans Kodachrome, le jeune Ryder et le personnage d’Olsen, Zooey Kern, se retrouvent à un moment donné dans sa chambre d’enfance. Écouter des disques, sur une platine. Ce qui nous rappelle également que, comme avec les lois immuables des films avec un road trip, il en est de même avec un film qui rassemble un gars et une fille pour parler de la musique qu’ils aiment et qu’ils aiment.

Ces deux-là finiront par… comment devrions-nous dire cela. Ils finiront par chanter les notes aiguës ensemble, au moment où les choses en arriveront à la partie rapide de leur, vous savez, duo.

Dialogue mémorable

Vers la fin du film, l’aîné Ryder fréquente, une dernière fois, des photographes qu’il a rencontrés tout au long de sa carrière. Et certains qu’il n’a jamais rencontrés, mais qu’il a inspirés pour entrer dans la profession. La façon dont Harris joue la scène, c’est un vieil homme, rempli de regrets. Mais aussi, un peu contradictoire, fier de la vie qu’il a choisie. « Nous avons tous tellement peur du temps », dit-il aux photographes rassemblés, après être finalement arrivé au magasin juste à temps pour traiter ses derniers rouleaux de Kodachrome.

« La façon dont ça avance. La façon dont les choses disparaissent. Mais c’est pourquoi nous sommes photographes. Nous sommes des défenseurs de la nature par nature. Nous prenons des photos pour arrêter le temps. Pour consacrer des instants à l’éternité. La nature humaine, rendue tangible. À peu près aussi bien défini d’art que n’importe quel autre, je suppose.

Post-scriptum

Ma scène préférée dans le film est en fait une qui dure à peine quelques minutes, sans paroles. Harris, en tant que père mourant, vient de finir d’agir – étant grossier, grossier, inapproprié, ennuyeux et juste une douleur totale avec laquelle être. À l’arrière de la voiture, sur la route, avec son fils et Olsen’s Kern à l’avant. Il sait qu’il est en train de mourir. Nous, le public, savons qu’il est en train de mourir. Et il voit, tout à coup, ce qui ressemble à un camping-car dans la voie d’à côté.

Une jeune fille est penchée par la fenêtre, sa longue queue de cheval flottant dans la brise. C’est un moment de carte postale, et Harris, comme Ryder, n’hésite pas à le capturer. Il approche son appareil photo de son visage et commence à prendre des photos. Il est clair qu’il a le plus grand sourire que vous ayez jamais vu de votre vie derrière la caméra. Comme s’il avait tout oublié et réduit son monde à ce seul instant. La jeune fille ne semble pas s’en soucier non plus. Sans mots, ce camping-car descend à la prochaine sortie, tandis que la voiture avec nos personnages principaux continue de rouler. Nous voyons Harris lui faire un signe de la main. L’échange sans paroles est un peu joyeux, en quelque sorte, mais aussi immensément triste. Aura-t-il même le temps de développer ce film ? Pourquoi prendre des photos que vous ne verrez jamais ?

Un e-mail de Sudeikis, le vrai Ted Lasso

J’ai pensé à ce film au milieu du récent flot de couverture médiatique vantant la première de la saison 2 de Ted Lasso. Un écrivain a noté que Sudeikis est tout aussi gentil que Coach Lasso dans la vraie vie – et il a indiqué le film Kodachrome pour prouver pourquoi.

En bref, l’écrivain de divertissement Mike Ryan a rencontré Sudeikis pour écrire sur le film à un moment où le journaliste pleurait la perte de son propre père. Sudeikis l’a remercié de s’être ouvert à lui. Et après leur entretien, il a envoyé un mail au journaliste. Il lisait, en partie, que Sudeikis pense qu’il est important « pour nous, les êtres humains, de faire cela. Se connecter. Partager. Et de ne pas trop nous préoccuper du résultat d’une telle bravoure. Surtout les hommes du monde. Notre génération est la première à « comprendre » cette notion, mais bon sang, j’adorerais essayer d’être la première génération de gars à « vivre » également la notion.

“Vous voyez profondément dans les choses pour gagner votre vie”, a conclu l’e-mail de Sudeikis, avec un peu d’encouragement à la Ted Lasso. « Permettez-vous l’expérience de faire cela pour vous-même, pour vous-même. »

