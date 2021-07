Les fans de “Teen Mom 2” pensent que Kailyn Lowry pourrait raviver sa relation avec cet ex

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, suscite des spéculations intéressantes sur sa vie amoureuse. Selon Heavy.com, les fans pensent qu’il pourrait se passer quelque chose entre Lowry et son ex-mari, Javi Marroquin. Lowry et Marroquin partagent un fils, Lincoln, 7 ans.

Les fans ont commencé à spéculer sur le statut relationnel de Lowry et Marroquin après que la star de Teen Mom ait répondu à une question sur son ex via les réseaux sociaux. Un de ses fans lui a demandé si elle prendrait un jour des “vacances en famille” avec Marroquin puisque leur relation de coparentalité “se passe bien”. À son tour, elle a écrit: “Oui, je pense que oui!” Tout comme le fan l’a mentionné, la relation de coparentalité entre Lowry et Marroquin est bien placée ces derniers temps. Leur relation va si bien que la star de télé-réalité et son ex-mari ont également récemment annoncé qu’ils se lanceraient en affaires ensemble.

Sur Instagram Live, les deux ont expliqué qu’ils collaboreraient avec l’entraîneur de leur fils, Steve Gonzalez, pour ouvrir un camp sportif pour enfants. Ils ont partagé que ce camp serait sur la base du premier arrivé, premier servi en ce qui concerne les inscriptions. Il permettra aux enfants de tous âges de s’entraîner à divers sports. Marroquin a déclaré à propos de Gonzalez lors de l’Instagram Live: “Nous croyons tellement en lui. … Nous croyons en la façon dont il se connecte avec les enfants, ses méthodes, son style d’entraînement, son expérience et ce qu’il apporte à la table.

Considérant qu’ils étaient en très bons termes ces derniers temps, les fans ont spéculé qu’il pourrait y avoir plus derrière la connexion de Lowry et Marroquin. Sur Reddit, un utilisateur a écrit à propos de la paire : « Ils vont tellement se remettre ensemble bientôt. » Un autre utilisateur a confirmé en écrivant : « Javi et Kail se méritent l’un l’autre. Ils sont en fait parfaits ensemble.” Lowry et Marroquin se sont mariés de 2012 à 2016. Même s’ils ont eu leur juste part de drame quand ils étaient ensemble dans le passé, il semble qu’ils soient dans un meilleur endroit aujourd’hui.

La spéculation sur la relation intervient peu de temps après que Lowry a expliqué comment Marroquin s’est mobilisée pour elle lorsqu’elle avait besoin de lui récemment. La maman de quatre enfants a expliqué qu’elle était en vacances en République dominicaine avec ses enfants lorsque son plus jeune, Creed, a subi une blessure. Elle a dit qu’elle devait emmener son fils, qu’elle partage avec son ex, Chris Lopez, à l’hôpital. La personnalité de MTV a noté qu’elle avait du mal à communiquer avec le personnel médical de l’hôpital, et c’est là que Marroquin est intervenu. Lowry a déclaré: “J’ai dû appeler Javi pour qu’il traduise le tout parce que j’étais tellement contrarié … mon espagnol a été assez bon pour nous déplacer [but not for this].” Elle a continué à féliciter son ex-mari, ajoutant: “Je n’avais jamais eu besoin de lui pour traverser plus fort que ce qu’il a fait pour moi hier.”