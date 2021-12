Les fans de Conners ont une grande opportunité disponible, car une nouvelle vente aux enchères caritative offre une chance de posséder certains des meubles de la famille. Sur Charitybuzz.com, une collection d’articles qui ont été utilisés sur la sitcom à succès ABC. Les articles sont évalués collectivement à 5 000 $ et le prix d’enchère actuel est de 2 750 $. Les fans ont un peu moins de quatre jours pour placer leurs offres.

Dans une description des enchères, Charitybuzz écrit : « Habitat for Humanity of Greater Los Angeles met aux enchères des morceaux de l’histoire de la télévision, donnant aux fans la chance de posséder des objets emblématiques de l’ensemble de la comédie à succès d’ABC mercredi soir, The Conners ! Cela comprend un écran afghan utilisé, tête de lit, commode et 2 tables de chevet en bois font tous partie de la maison de The Conner. Un script signé par les membres de la distribution est également inclus. Le comprend également des notes d’état pour les soumissionnaires potentiels, qui expliquent que « les pièces incluses ont été utilisées sur le plateau, les tables de bout ne correspondent pas. Il y a de la vaisselle générale, des rayures et les tiroirs ne glissent pas à leur pleine capacité . »

.@TheConnersABC s’associe à @HabitatLA et @charitybuzz pour vendre aux enchères des meubles de la maison à l’écran des Conners ET un script signé par les acteurs ! C’est un excellent moyen de mettre la main sur un morceau de l’histoire de la télévision pour une grande cause. Enchérissez maintenant ! https://t.co/cYpNcorxsD pic.twitter.com/96ipEBztyl – ABC (@ABCNetwork) 3 décembre 2021

La collection d’articles de l’ensemble Conners comprend un « écran utilisé afghan fait de fil, une commode, 2 tables de chevet en bois » et une tête de lit. De plus, il existe un script Conners et certains éléments sont signés par des membres de la distribution. L’enchérisseur gagnant recevra également une lettre d’authenticité, qui valide les éléments de l’ensemble en tant que pièces officielles de l’ensemble Conners.

Notamment, ce n’est pas la première fois que The Conners donne aux fans une chance d’avoir une connexion plus profonde avec la série. En septembre, ABC a lancé le concours « You Can Be a Conner ». Selon ABC, « un membre de la famille Conner appellera chaque heureux gagnant du tirage au sort pour une conversation en direct sur la façon dont ils traitent certains des problèmes de la vie auxquels les Conners sont confrontés quotidiennement ».

S’adressant à Entertainment Tonight à propos de la tombola, Fishman a expliqué qu’une partie de l’excitation de donner aux fans une chance de faire une apparition virtuelle est que « vous ne savez jamais exactement ce qu’ils vont demander ». Il a ajouté: « Cela fait partie de la joie. Cela fait partie de l’excitation pour nous et le public en même temps. » Fishman, qui travaille également derrière la caméra en tant que réalisateur de Conners à l’occasion, a ensuite déclaré: « Je pense toujours que les fans font partie de ce spectacle. Ils sont l’élément supplémentaire … Donc la meilleure partie est de le partager dans un manière totalement unique que personne n’a jamais fait auparavant. » Les fans peuvent rattraper The Conners lors de sa diffusion le mercredi à 21 h sur ABC.