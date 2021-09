Les fans de «The Mandalorian» ont noté le spoiler majeur des Emmys 2021 dans la vidéo des meilleurs prix dramatiques

La série Disney + Star Wars The Mandalorian a eu une autre soirée Primetime Emmys sans victoire, mais suffisamment de fans regardaient encore que beaucoup ont remarqué que la Television Academy incluait un clip surprenant lors de son montage des nominés de la série dramatique exceptionnelle. Le clip était un spoiler majeur pour ceux qui n’avaient pas regardé la deuxième saison de la série. Le Mandalorien a été nominé pour plusieurs autres prix majeurs dimanche soir, mais est rentré chez lui les mains vides.

Le Mandalorien a perdu la série dramatique exceptionnelle au profit de The Crown de Netflix. Giancarlo Esposito était également en lice pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour sa performance en tant que Moff Gideon. Jon Favreau a été nominé pour la meilleure réalisation pour “Chapter 9: The Marshal” et Dave Filoni a été nominé pour la meilleure écriture pour une série dramatique pour “Chapter 13: The Jedi”.

lol aux #EmmyAwards en utilisant un clip #Mandalorian avec le spoiler majeur de la saison 2. – cube télékinésique d’origine inconnue (@EastVillChris) 20 septembre 2021

Le spectacle a fait beaucoup mieux plus tôt ce mois-ci aux Creative Arts Emmys. Il a remporté sept prix à ajouter aux sept que le spectacle a remportés pour la saison 1. Ses grandes victoires sont venues de la coordination des cascades, de la cinématographie, du mixage sonore, des effets spéciaux, des performances de cascade, du maquillage prothétique et de la composition musicale.

Le Mandalorien se déroule dans les années qui suivent Le retour du Jedi et suit le chasseur de primes titulaire, interprété par Pedro Pascal. Dans la saison 1, Din Djardin a rencontré “The Child”, un extraterrestre de 50 ans de la même espèce que Yoda, ce qui lui a valu d’être surnommé “Baby Yoda”. Cependant, dans la saison 2, nous avons appris que son vrai nom est Grogu.

Je n’arrive pas à croire que les Emmys soient utilisés comme le plus gros spoiler de The Mandalorian pour son clip HAHAHHAHAHAHAHAHAHA – jackary xander (@luxurytrash_) 20 septembre 2021

La finale de la saison s’est terminée de manière époustouflante, avec une apparition surprise d’un personnage de la trilogie originale. Malheureusement pour ceux qui ne le savaient toujours pas, les Emmys ont gâché cette révélation. Favreau a créé The Mandalorian, bien que la série s’inspire fortement des séries animées Star Wars créées par Feloni, en particulier avec Rosario Dawson rejoignant le casting en tant qu’Ahsoka Tano.

Une troisième saison est déjà en production, mais les fans de Star Wars auront d’abord d’autres émissions en direct. Le livre de Boba Fett, avec Temuera Morrison et Ming-Na Wen, sera présenté en première en décembre. Ahsoka et Lando sont également en développement. Andor, une série qui suit le personnage de Diego Luna dans Rogue One, devrait sortir en 2022, la même année où la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor sortira. Un autre projet appelé The Acolyte, qui se déroule des centaines d’années avant les films Star Wars, est également en préparation.