Les fans de “The OA” peuvent passer de Netflix à FX avec une nouvelle série mettant en vedette Brit Marling

L’OA pourrait ne jamais se terminer après que Netflix l’ait annulé avec une finale non résolue, mais les créateurs Brit Marling et Zal Batmanglij ont maintenant la possibilité de raconter une nouvelle histoire. Ils ont créé un nouveau projet pour FX intitulé Retreat, qui est présenté comme une série limitée. La retraite a été annoncée vendredi lors du panel virtuel de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association de FX.

La retraite se concentre sur Darby Hart, un jeune détective amateur qui est invité dans un hôtel isolé par un milliardaire reclus. Darby est rejoint par 11 autres invités, dont l’un est tué. Après la mort de l’invité, Darby doit prouver qu’il s’agit d’un meurtre, surmontant des intérêts divergents avant que le tueur ne prenne une autre vie. Le spectacle sera écrit et réalisé par Marling et Batmanji, et ils seront producteurs exécutifs avec Andrea Sperling (Transparent). FX Productions est le studio derrière le projet.

Lors du panel de la tournée de presse, le chef de FX Networks, John Landgraf, a déclaré que la majeure partie du spectacle se déroule dans un “hôtel ultra-luxueux adjacent à un glacier dans un endroit nordique très interdit”, rapporte Deadline. Il y a aussi des scènes se déroulant dans un désert et dans d’autres lieux, a-t-il déclaré. “Nous avons vraiment adoré ce que Brit Marling et Zal Batmanglij nous ont proposé, c’est-à-dire [a] reconceptualisation radicale du polar avec un ensemble de personnages vraiment, vraiment original, en particulier une jeune femme vraiment forte et originale au centre de l’histoire dont l’histoire de fond et l’histoire actuelle forment un noyau émotionnel fort “, a ajouté Landgraf. “Il y a évidemment un mystère se dévoile aussi. C’est un spectacle distinctif et unique qui n’est pas si facile à produire. »

Marling et Batmanglij ont déjà travaillé ensemble sur les films The Sound of My Voice (2011) et The East (2013), ils ont créé le drame de science-fiction Netflix The OA, qui a valu à Batmanglij une nomination aux Writers Guild Award en 2018. Les deux avaient un cinq -plan de saison pour The OA, mais Netflix a annulé l’émission après la sortie de la saison 2 en 2019.

“Nous sommes incroyablement fiers des 16 chapitres fascinants de The OA, et sommes reconnaissants envers Brit et Zal d’avoir partagé leur vision audacieuse et de l’avoir réalisée grâce à leur incroyable talent artistique”, a déclaré la responsable des originaux de Netflix, Cindy Holland, en août 2019 en annonçant la sortie de l’émission. annulation. “Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux à l’avenir, dans cette dimension et peut-être dans bien d’autres.”

FX a annoncé plusieurs autres projets vendredi, dont deux nouveaux spectacles de Ryan Murphy. La prochaine série American Story sera American Sports Story et American Love Story. La première saison de Love Story se concentrera sur John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette. La première saison de Sports Story se concentrera sur Aaron Hernandez, le regretté joueur des New England Patriots qui a été condamné pour meurtre.