La star de Shark Tank, Barbara Corcoran, s’est peut-être excusée auprès de Whoopi Goldberg pour ses commentaires controversés sur son corps, mais cela ne veut pas dire que les fans de The View sont prêts à lui pardonner. En fait, après que Corcoran a présenté ses excuses le 8 octobre au milieu d’une réaction croissante, il semble être tombé dans l’oreille d’un sourd, certains téléspectateurs semblant croire que les excuses ne sont rien de plus qu’une tentative hasardeuse de sauver la face.

La controverse entourant Corcoran a commencé le 8 octobre lorsque l’entrepreneur Shark Tank est apparu dans le talk-show ABC aux côtés de ses compatriotes Sharks Mark Cuban et Daymond John, au cours desquels ils ont discuté de l’ajout historique d’Emma Grede en tant que première femme noire invitée dans l’émission. . Grede a cofondé Good American avec Khloé Kardashian, créant une ligne de denim qui a été saluée pour sa taille incluse, que la co-animatrice de The View, Ana Navarro, a qualifiée de « super jean » qui est « pour tout le monde ». Corcoran s’est retrouvée au milieu d’une controverse après que Goldberg a plaisanté en disant qu’elle n’était pas sûre que le jean « convienne à ce COVID [butt] », auquel Corcoran a sonné, » Quand vous en aurez fini avec ces jeans et que vous déciderez que vous ne les aimez pas, donnez-les-moi – je vais en faire deux paires. »

Alors que les médias sociaux ont éclaté en réaction, beaucoup ont critiqué Corcoran pour avoir fait honte à Goldberg, la star de Shark Tank a sauté sur Twitter pour s’excuser. Dans un message vidéo, Corcoran a reconnu avoir « fait une blague aux dépens de Whoopi », dont elle a dit qu’elle réalisait que « ce n’était pas drôle maintenant ». Elle a ajouté : « Pour tous ceux que j’ai pu offenser sans le vouloir, je voulais juste dire que je suis vraiment désolée. » Alors que Goldberg a finalement répondu au tweet avec: « Je connais votre humour, je savais que vous plaisantiez », les fans n’étaient pas aussi convaincus, et les excuses semblaient seulement conduire à plus de réactions. Continuez à faire défiler pour voir comment les fans de The View ont réagi aux excuses.

« Laissez-moi régler ça »

Es-tu certain que toi et Whoopi êtes amis ? Parce que de vraies excuses se lisent comme ceci : « @WhoopiGoldberg, je suis profondément désolé pour ce que je vous ai dit dans VOTRE émission aujourd’hui. C’était méchant, irrespectueux et pas drôle du tout. J’ai clairement beaucoup de travail interne à faire. – Heather James (@CallMeMsJames) 7 octobre 2021

« Laissez-moi régler ça », a tweeté une personne. « ‘ J’ai dit quelque chose de grossier à Whoopi qui a pu blesser ses sentiments et probablement blesser les sentiments de plusieurs autres personnes, qu’elles soient en surpoids, qu’elles aiment quelqu’un qui est en surpoids ou qu’elles soient simplement de bonnes personnes. La honte corporelle est méchante, et je suis désolé pour ce que j’ai dit.' »

« Méchant est méchant »

Si vous vous rendez compte que ce n’était pas drôle, alors vous dites « Je suis désolé et je n’aurais pas dû le dire ». PÉRIODE Vous n’allez pas avec « Pour toute personne que j’ai pu offenser » qui crie à quelqu’un qui dit – vous devez vous excuser, vous vous faites marteler en ligne. Je veux dire, tu l’es. Comme vous devriez l’être. – Truthforher (@truthforher1) 7 octobre 2021

« Whoopi est peut-être passé à autre chose … je n’en ai pas fini … méchant est méchant », a répondu quelqu’un d’autre. « Vous êtes dans une entreprise où vous devez savoir quoi dire et quand le dire… trop d’argent rend certaines personnes affreuses ! »

‘Réessayer’

Et alors… où sont les excuses là-dedans ? « à ceux que j’ai pu offenser involontairement » N’EST PAS DES EXCUSES. Réessaye, Barb. — Brazen Politics – Président Biden et vice-président Harris !!! (@brazenpolitics) 7 octobre 2021

« Puisque l’argent est votre lingua franca… Que diriez-vous d’un gros don à un organisme de bienfaisance choisi par Whoopi, d’un don de contrepartie à l’un des choix d’ANA et d’un troisième don de contrepartie à un organisme de bienfaisance qui promeut la positivité corporelle/aide pour les troubles de l’alimentation », a suggéré une autre visionneuse The View. « Ce serait plus significatif que ces excuses de BS. »

‘Tellement déçu’

C’est toujours si triste quand quelqu’un bousille des excuses par ailleurs parfaites en disant des conneries comme « à quiconque j’ai pu offenser… » Ce n’est pas à débattre. Tu as offensé. Vous pouvez ou non avoir « l’intention », mais il ne fait aucun doute que ce que vous avez dit était offensant. Période. #la vue – L’honorable grand-mère 🍷 (@JoeKamalaTicket) 7 octobre 2021

« Pourquoi Barbara ? Pourquoi irais-tu là-bas ? » a demandé à quelqu’un d’autre. « Tellement déçu de toi. Whoopie est un trésor…RESPECT! »

« Pas des excuses »

Ce ne sont pas des excuses, Barbara. Réessayer! – Colleen Carroll (@alti90) 7 octobre 2021

« Je déteste vraiment les excuses » si je vous ai offensé, je suis désolé « . Ce ne sont pas des excuses », a tweeté une autre personne. « Essentiellement, vous dites » Hé ! Vous n’auriez pas dû être offensé du tout. Mais si vous l’êtes, très bien : désolé. » Possédez-vous tout simplement, Barbara. »

« Reprenez votre erreur »

Nan. Si vos excuses comprennent les mots « à quelqu’un que j’ai pu offenser », ce ne sont pas des excuses. Ce que tu as dit était méchant, ça l’a vraiment blessée. Les commentaires qui sortent sans filtre montrent votre vrai caractère. Vous devez à Whoopi de vraies excuses, reconnaissez votre erreur et faites mieux. — Je préfère être un mouton 🐑 qu’un MAGAt 🇺🇸 (@cheryleosborne) 7 octobre 2021

« ‘A ceux que j’ai pu offenser’ ne sont pas des excuses. Cela responsabilise l’auditeur et implique qu’il est peut-être celui qui manque d’humour », a écrit un fan. « Prenez l’entière responsabilité et dirigez avec vous-même. »

« Creuse un trou plus profond »

Tu aurais dû t’excuser à l’antenne quand tu t’es rendu compte que personne n’avait ri. – Prickly Texan (@pricklytexan) 7 octobre 2021

« Barbara, je vous respecte et vous admire, et j’aime votre prise de risque spontanée avec ce que vous dites, ainsi que votre transparence et votre authenticité », a commenté une autre. « Mais cette vidéo est après réflexion et creuse un trou plus profond. Veuillez y réfléchir et réessayer. »

