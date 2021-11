Les fans de View ont été stupéfaits vendredi, lorsque l’ancienne co-animatrice Abby Huntsman a fait un retour déroutant au panel. « C’est amusant d’être de retour. Le spectacle me manque tellement », a-t-elle déclaré lors d’une apparition dans Flashback Friday. Huntsman a été panéliste au talk-show de jour d’ABC de 2018 à janvier 2020. Récemment, elle a parlé de son temps dans l’émission, faisant des commentaires durs, et les fans ont donc été assez surpris de la voir revenir.

« J’ai expliqué pourquoi je suis partie et quand c’est arrivé », a-t-elle poursuivi. « Le problème avec les médias aujourd’hui, c’est qu’ils sont si noirs et blancs. Je suis une personne très nuancée, comme vous le savez. Ma politique est nuancée, la façon dont je vis ma vie est plus nuancée. » Lorsque Huntsman est parti, elle a expliqué que c’était pour aider son père, Jon Huntsman Jr., dans sa campagne de poste de gouverneur dans l’Utah. Cependant, lors du premier épisode de son nouveau podcast I Wish Somebody Told Me, elle a qualifié cela de « grande sortie » de The View.

« Je savais [The View] ne reflétait pas mes valeurs, quand je dis que je veux dire récompenser les gens pour leur mauvais comportement », a-t-elle déclaré sur le podcast. C’était une question d’argent et c’était une question d’audience et de tabloïds. » Elle a poursuivi en disant qu’elle avait quitté la série parce qu’elle avait besoin de « sauver » sa santé mentale, affirmant que les dirigeants d’ABC méprisaient ses problèmes. « Ils voulaient que j’attende et J’ai dit : « Je pars d’ici vendredi », se souvient-elle. « C’était juste une culture insupportable à la fin. »

Les fans de The View ont entendu les commentaires de Huntsman, ils ont été surpris qu’elle revienne dans la série qu’elle semblait considérer comme un environnement toxique pour elle. Beaucoup se tournent vers les médias sociaux pour partager leurs réflexions sur la situation. Faites défiler vers le bas pour lire ce qu’ils disent.

« Traité horriblement »

#TheView Surprise, surprise. Abby Huntsman est de retour pour une journée. Un peu choquée compte tenu de ce qu’elle a dit à propos de son passage dans la série. – Mohammed Olokode (@MohammedOlokod2) 19 novembre 2021

« Pourquoi Abby Huntsman est-elle active ? » a demandé un utilisateur de Twitter. « Elle a dit qu’elle avait été horriblement traitée dans The View ? Merde. Marre de ça. »

« Grogner »

Abby Huntsman pense qu’elle est nuancée. fille K. #La vue – Jamar Taurus ♉ (@JamarTodd) 19 novembre 2021

« Attendez… Abby Huntsman prétend que The View était un lieu de travail toxique mais le raconte et MAINTENANT blâme les médias de s’être trompés. Vraiment ? « Newsflash : Nous NE voulons PAS qu’elle revienne !!! »

