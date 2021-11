Le temps de Blake Shelton sur The Voice touche peut-être à sa fin, du moins selon les théories des fans. La superstar country, qui a rejoint pour la première fois le concours de chant NBC en tant que juge et entraîneur en 2011 lors de la première de la série, a récemment célébré son 500e épisode de la série, bien que la célébration ait été éclipsée par certains fans pensant que Shelton se prépare à quitter le Voix après 10 ans.

Les fans ont commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la sortie potentielle de Shelton de The Voice après que l’émission a partagé un TikTok marquant son 500e épisode le 26 octobre. Dans le clip, Shelton a également célébré le même moment pour lui-même, notant: « Je suis ici depuis 500 épisodes. Je l’ai mérité », alors qu’il dégustait un gâteau. Plutôt que de se joindre à la célébration, les fans inondent la section des commentaires de craintes concernant le mandat de Shelton sur The Voice. Une personne a écrit : « Si Blake ne revient pas, j’arrêterai de regarder à coup sûr », tandis qu’une autre a ajouté : « s’il part [the] le spectacle ne sera pas le même. Il fait le show, c’est pourquoi des millions de personnes regardent. Son humour est attirant. » Un troisième téléspectateur a commenté : « Blake fait le show. S’il n’est pas là, je ne regarderai plus. »

@nbcthevoice Blake ……… #La Voix ♬ son original – The Voice de NBC

L’inquiétude vient après que Shelton a récemment révélé son intention de se retirer des projecteurs dans un avenir pas si lointain. Lors d’une interview avec Today en mars, le chanteur a déclaré à Hoda Kotb, co-présentatrice de Today, que lui et sa désormais épouse Gwen Stefani voulaient prendre du recul par rapport à leur vie bien remplie, remplie de musique, de tournées et de travail à la télévision. .

« Eh bien, j’espère que ce n’est pas trop loin. Dix ans me semblent beaucoup trop longs. J’aimerais voir cela le plus tôt possible », a-t-il déclaré à propos d’un délai possible pour sa pause sous les projecteurs. « Nous avons tous les deux poussé les limites de nos carrières et de nos tournées et maintenant de la télévision. Nous avons eu de la chance d’accomplir beaucoup de choses, j’espère qu’à un moment donné, nous aurons la chance de vivre une vie . Et je pense que nous sommes tous les deux prêts pour ça, honnêtement. »

Shelton et Stefani se sont mariés le 3 juillet 2021 au ranch de Shelton en Oklahoma lors d’une cérémonie présidée par l’animateur de The Voice, Carson Daly. Heureusement pour les fans, ni Shelton ni Stefani n’ont fait d’autre indication sur leur intention de se retirer des projecteurs, il semble donc que le crooner country ait l’intention de rester sur The Voice pendant au moins un peu plus longtemps. The Voice est diffusé les lundis et mardis à 20 h HE sur NBC.