Les fans de Ticketless England forcent Andrea, le fils de Roberto Mancini, à regarder la finale de l’Euro 2020 sur les marches de Wembley alors qu’il trouvait des voyous à son siège

Les fans de Ticketless ont forcé le fils de Roberto Mancini à regarder la première moitié de la finale de l’Euro 2020 sur les marches de Wembley.

Des milliers de supporters se sont rassemblés sur Wembley Way avant la défaite de l’Angleterre contre l’Italie dimanche et ont même fait irruption dans le stade.

Cela a conduit les fans à regarder sur les marches et dans les allées alors que certains supporters perdaient leur siège.

Le fils de Roberto Mancini a affirmé qu’il avait regardé les 45 premières minutes sur les marches de Wembley parce que son siège avait été pris.

Il a déclaré: «Il y avait un gâchis avec les fans sans billet et mon siège avait été pris, j’ai donc dû regarder la première mi-temps assis sur les marches du stade.

« J’ai trouvé une autre place en deuxième mi-temps. Peut-être que cela a porté chance.

Instagram

Andrea (à droite) a célébré le triomphe de l’Italie avec son père (au milieu)

La police métropolitaine a confirmé que 45 arrestations avaient été effectuées alors que certains fans passaient au bulldozer devant les stewards et dans le stade.

Le Times dit que les membres de la famille des joueurs anglais ont dû courir par peur des fans sans billet.

Un membre de la famille a déclaré : « Des centaines sont venus en courant par la porte.

«Beaucoup d’entre eux se félicitaient d’avoir réussi à entrer, mais d’autres criaient et se faisaient bousculer.

.

Wembley Way était bondé tout au long de la journée et les choses ont rapidement dégénéré avec certains supporters prenant d’assaut le stade

« Nous avons juste couru, car nous craignions de nous faire piétiner dans la précipitation. Au début, les stewards ne pouvaient rien faire, puis environ quatre d’entre eux ont réussi à fermer la porte. »

L’ancien attaquant des Rangers et de l’Écosse, Ally McCoist, craint que les problèmes de foule à Wembley n’empêchent la Grande-Bretagne et l’Irlande de co-organiser la Coupe du monde 2030.

Twitter

Il y avait du chaos autour de Wembley avant le coup d’envoi

Il a déclaré à talkSPORT : « Le Royaume-Uni et l’Irlande seraient certainement capables d’organiser un tournoi.

« J’ai eu la chance d’assister aux Coupes du monde et aux championnats d’Europe partout.

« Lorsque vous y allez, que ce soit en Russie, en Afrique du Sud, ils sont incroyablement sûrs en raison du niveau de sécurité. Je n’ai aucun doute que ce serait la même chose pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

.

D’autres fans anglais se sont laissés aller à Londres dimanche alors que Leicester Square faisait partie des lieux laissés dans un désordre tout-puissant.

“Cependant, j’ai regardé certaines de ces scènes [from Wembley] et la première chose à laquelle j’ai pensé était que les mamans et les papas emmenaient leurs enfants à ce jeu et étaient absolument horrifiés.

“Si vous êtes l’UEFA ou la FIFA en train de regarder cela, il n’y a aucune chance que vous couriez le risque de laisser ces bampots gâcher un tournoi.”