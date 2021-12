Tiger Woods prévoit de revenir sur le PGA Tour, mais les fans le verront moins une fois qu’il sera autorisé à concourir. Woods, qui a été impliqué dans un accident de voiture en février, a parlé de son avenir au golf à Golf Digest et a déclaré qu’il ne jouerait « plus jamais » au golf à « temps plein ». Mais la superstar du golf s’efforce de faire un grand retour.

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – jamais à plein temps, plus jamais – mais choisir et choisir, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait. Choisissez quelques événements par an et vous jouez autour de cela », a déclaré Woods à Golf Digest depuis son domicile en Floride. « Vous vous entraînez autour de cela et vous vous préparez pour cela. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je le comprends, et je l’accepte. »

Woods a poursuivi: « Je n’ai pas à rivaliser et à jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour avoir une belle vie. Après ma fusion du dos, j’ai dû escalader le mont Everest une fois de plus. Je devais le faire, et je cette fois-ci, je ne pense pas que j’aurai le corps pour escalader le mont Everest, et ce n’est pas grave. Je peux toujours jouer au golf. » Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à l’annonce de Woods.

Prends et choisis

Tiger Woods envisage un retour sur le TOUR. – PGA TOUR (@PGATOUR) 29 novembre 2021

Une personne a écrit: « Je prie pour qu’il puisse jouer à Augusta en 2023. Un endroit si difficile à marcher pour tout le monde. Je prie que Tiger puisse revenir à Augusta. »

précédentsuivant

Jamais à temps plein

NOUVEAU : Tiger Woods sur son avenir de joueur : « Jouer le Tour un jour – plus jamais à plein temps, plus jamais – mais choisir et choisir, tout comme M. Hogan l’a fait… quelques événements par an… C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je le comprends, et je l’accepte. »https://t.co/Qa7YV31biy – Dan Rapaport (@Daniel_Rapaport) 29 novembre 2021

Une autre personne a écrit: « Tiger n’a jamais vraiment été à temps plein par rapport aux autres golfeurs du Tour. Son corps est battu et il ne peut plus le faire physiquement. S’il en faisait en moyenne 2 par mois. Maintenant, ce sera 1 tous les mois ou deux mois. Donc 12 événements maximum par an, probablement 6 par an, à moins que quelque chose ne change physiquement. «

précédentsuivant

Qu’en est-il de l’accident

Tiger Woods a déclaré dans une interview que sa future carrière de golfeur ne serait « plus jamais à temps plein, plus jamais » à la suite de son accident de voiture en février. https://t.co/0mJBHd4Qk9 – Le Washington Post (@washingtonpost) 29 novembre 2021

Une autre personne a répondu: « N’importe lequel d’entre nous aurait été cité pour l’accident. Fatigué que des personnes célèbres obtiennent un laissez-passer. (Oui, il est payé cher, mais cela n’a généralement pas d’importance pour le reste d’entre nous). »

précédentsuivant

Je ne peux pas attendre

Tiger Woods dit que ses jours de golfeur à temps plein sont terminés après des mois de réadaptation épuisante pour les blessures qu’il a subies dans un accident de voiturehttps://t.co/W2dQONZbTQ – CNN Breaking News (@cnnbrk) 29 novembre 2021

Un fan a écrit : « Pour ma part, j’ai hâte de le revoir jouer en tournée, même si ce n’est que quelques fois par an. »

précédentsuivant

Surpris

Tiger Woods a exclu un retour à temps plein au golf professionnel, mais dit qu’il a toujours l’intention de participer à des événements de tournée alors qu’il continue de se remettre d’un accident de voiture mettant sa vie en danger. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 29 novembre 2021

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Il a dit qu’il ne pouvait pas s’attendre à cela de lui-même maintenant avant de dire cela, cela ne veut pas dire qu’il ne le fera pas s’il revient à un niveau avec lequel il est heureux physiquement et compétitivement. Je serai surpris s’il revient bien qu’aussi triste soit-il, ses blessures semblent horribles. »

précédentsuivant

Le plan d’origine

Regardez en direct @RickieFowler après que @TigerWoods a annoncé qu’il ne jouerait pas la tournée à plein temps… pic.twitter.com/RS0jMrPmpE – Rickieisntgood (@FowlerIamnot) 30 novembre 2021

Et ce fan a dit: « C’est tellement rafraîchissant à lire de [Tiger Woods]. Il est honnête et réaliste et n’essaie pas d’être comme un film du mardi soir, où il se pousse à la limite sous la pluie pour être à nouveau le meilleur. Maintenant, si tous les fans de Tiger et les médias pouvaient aussi calmer leurs attentes. »

précédent