Les fans de Timothée Chalamet pensent qu’il est revenu avec Lily Rose Depp, pourquoi?

Timothée et Lily-Rose, qui n’ont pas encore commenté les rumeurs, étaient l’un des couples les plus viraux en septembre 2019, lorsqu’ils ont été photographiés sur un bateau à Capri en train de s’embrasser. Internet a été assez critique à l’égard du baiser, certains fans le qualifiant de « maladroit » et d’autres se demandant s’il s’agissait d’un coup de presse.

Chalamet a récemment parlé de ces photos en disant: «Je me suis couchée cette nuit-là en pensant que c’était l’un des meilleurs jours de ma vie», a-t-elle déclaré à GQ. «J’étais sur ce navire toute la journée avec quelqu’un que j’aimais vraiment, et en fermant les yeux, je me suis dit, sans conteste, ‘C’était génial.’ Et puis réveillez-vous avec toutes ces photos, vous vous sentez gêné, et ressemblez à un vrai con? Tout pâle?».

Maintenant, Internet semble très enthousiasmé par le retour du couple d’acteurs. S’ils sont à nouveau ensemble, on le saura bientôt …