Antonio Conte s’est assis pour sa première interview en tant que manager de Tottenham, et les fans seront certainement ravis de ce que l’Italien avait à dire.

Les supporters continueront de se pincer après l’annonce par les Spurs de l’arrivée du vainqueur en série Conte comme nouveau patron, l’ancien entraîneur-chef de Chelsea, de l’Inter Milan et de la Juventus étant nommé remplaçant de Nuno Espirito Santo.

getty

Conte s’est assis pour sa première interview prolongée chez le manager de Tottenham

L’accord a été décrit sur talkSPORT comme « comme la signature du meilleur joueur du monde sur un contrat gratuit », Conte représentant le meilleur rendez-vous possible que le club du nord de Londres aurait pu prendre.

L’homme de 52 ans est un entraîneur d’élite, remportant six titres de champion au cours de sa carrière d’entraîneur, et arrive aux Spurs après avoir mené l’Inter Milan à son premier championnat de Serie A en plus d’une décennie.

Et il a affiché sa mentalité d’élite en parlant pour la première fois à son nouveau club dans une longue interview, où il s’est engagé à ramener le football offensif à White Hart Lane et à développer une équipe dont les fans peuvent être fiers.

« Être manager de Tottenham est un grand plaisir, c’est un grand honneur », a déclaré Conte à Spurs TV. « Maintenant, je veux certainement rembourser cette confiance.

« Ma philosophie de coaching est très simple. Jouer du bon football, un football attractif pour nos fans, avec passion.

GETTY

Le joueur de 52 ans a observé sa première séance d’entraînement des Spurs mardi après l’annonce de son arrivée cet après-midi.

«Pour que l’équipe soit stable, pas de haut en bas, je pense que les fans méritent d’avoir une équipe compétitive avec une volonté de se battre.

« Je ferai tout pour mériter leur soutien. »

L’Italien a eu une impressionnante carrière de manager, remportant des titres en Serie A, Serie B et en Premier League, ainsi que la gestion de son pays.

Mais l’ancien patron de l’Inter Milan dit qu’il veut que son séjour dans le nord de Londres définisse sa carrière tout autant que ses anciens rôles.

« Cette [his success with previous clubs] est le passé. Je vis dans le présent.

«Pour la Juventus, j’ai joué 13 ans et j’ai gagné beaucoup, tout, avec la Juventus. Ensuite, j’ai dû revenir et commencer comme entraîneur.

« Pour que la Juventus remporte neuf titres d’affilée, cela signifie que vous avez dominé. J’ai commencé puis j’ai arrêté ce cycle à cause de l’Inter Milan. Au cours des deux dernières années, à l’Inter Milan, nous avons eu la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense.

.

Le succès le plus récent de Conte est survenu à l’Inter Milan où il a remporté le titre de Serie A lors de la saison 2020/21

« Le passé avec mes clubs précédents est important et j’en suis fier. Mais, pour moi, le nouveau défi est Tottenham et je veux que cela devienne une partie importante de ma carrière de manager ».

Les Spurs avaient été intéressés par la signature de l’ancien joueur de la Juventus cet été lorsqu’ils cherchaient un remplaçant permanent pour Jose Mourinho.

Et Conte a expliqué pourquoi il a pris la décision de ne pas rejoindre les Lilywhites, laissant le poste vacant à Nuno Espirito Santo pour prendre les rênes.

« Honnêtement, il y a eu un appel de Tottenham cet été, mais j’ai été très clair avec Tottenham car je venais de terminer avec l’Inter Milan deux saisons importantes et honnêtement, ce n’était pas du tout le bon moment », a déclaré l’Italien.

« Pour recommencer, une autre expérience, je préfère attendre, je préfère profiter du temps avec ma famille, et aussi je pense émotionnellement que j’étais encore sous la dernière expérience avec l’Inter ».

getty

Nuno Espirito Santo a été nommé par Tottenham cet été après avoir échoué à embaucher Antonio Conte, mais le Portugais n’a duré que quatre mois

Couplée à des photographies du prestigieux entraîneur explorant le nouveau terrain d’entraînement, la première communication de Conte avec les fidèles des Spurs s’est terminée par une déclaration retentissante.

« Tottenham est un club important en Angleterre, un important dans le monde », a-t-il déclaré.

« J’ai vu aujourd’hui le club et le terrain d’entraînement et je voulais commencer à travailler. Je suis arrivé dans un club de haut niveau.

« Ce type de situations vous pousse, augmente l’envie de travailler et de faire quelque chose d’important pour les fans de ce club ».

Si les fans des Spurs espéraient déjà que Conte pourrait renverser leur saison désastreuse, sa déclaration d’ouverture aura encore plus alimenté leur croyance dans le titre qui orne le manager.