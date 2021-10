Les fans de Tottenham enthousiasmés par l’objectif de janvier

Photo de Joris Verwijst/Agence BSR/.

Chaque fois que votre club est lié à un joueur atteignant 2 m de haut, la réaction immédiate est de frissonner de dégoût par la peur des longues balles et de « les jeter dans le mixeur » – les fans de Tottenham Hotspur se sont déjà fait brûler les doigts.

Un autre avant-centre de 6 pieds quelque chose est arrivé dans le nord de Londres qui était censé donner aux Spurs un type de menace « différent » dans le dernier tiers.

Fernando Llorente, ancien de l’Espagne, de la Juventus et de l’Athletic Bilbao et buteur prolifique à Swansea City, s’est avéré être plus Vincent Janssen que Harry Kane.

Son moment le plus mémorable a été un but décisif lors de la victoire en Ligue des champions contre Manchester City – un but qui, selon toute probabilité, aurait dû être exclu pour le handball.

Donc, avec le rapport du Daily Mail, Tottenham a rejoint Southampton et West Ham United dans la poursuite de l’homme cible de 20 millions de livres sterling de Genk, Paul Onuachu, vous seriez pardonné de vous demander comment diable le longiligne international nigérian – tous les 6 pieds 7 pouces de lui – conviendrait dans les plans de Nuno Espirito Santo.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

En toute justice pour Nuno, aux Wolves, il a réussi là où Diego Simeone a échoué, tirant le meilleur parti d’un autre numéro neuf imposant sous la forme de Raul Jimenez.

Et bien qu’Onuachu soit moins doué techniquement que le Mexicain, il a plus de capacités sur le ballon que ce à quoi on pourrait s’attendre pour quelqu’un avec un si grand cadre.

Onuachu a marqué 35 fois dans toutes les compétitions pour Genk la saison dernière et en compte déjà 11 autres cette saison.

En plus d’un trio de clubs de Premier League, le Mail pense que le Borussia Dortmund et l’Atletico Madrid sont également intéressés. Il n’y a clairement pas que Tottenham qui pense que le jeune homme de 27 ans à la floraison tardive peut faire un pas en avant par rapport à la ligue belge.

Tottenham n’a marqué que huit fois sur coups de pied arrêtés depuis le début de 2020/21 également. Un attaquant de 6 pieds 7 pouces pourrait grandement contribuer à résoudre ce problème particulier.

Vous imaginez donc que la performance d’Onuachu lors de l’affrontement de la phase de groupes de la Ligue Europa avec West Ham sera regardée avec intérêt.

Voici ce que certains fans de Tottenham Hotspur avaient à dire sur Twitter à propos des chuchotements d’Onuachu :

un type d’attaquant llorente qui peut réellement bouger je le prendrais – Dombele (@Ndombolo20) 21 octobre 2021

6 pieds 7 !! – Ben – FPL (@indexben) 21 octobre 2021

Llorente 2.0 – Alfie (@N17Alfie) 21 octobre 2021

Surveillance FFS. J’espère qu’il ira pour lui – Alfie_thfc69 (@AlfieThfc69) 21 octobre 2021

S’il est des Spurs, il marquera le vainqueur contre West Ham aujourd’hui – Mike Schwartz (@schwartzy_25) 21 octobre 2021

Comme un meilleur llorente, avec une hauteur d’accroupissement + force, élu joueur de ligue de l’année auparavant, marquant des buts pour le plaisir en ce moment, offre une option alternative à l’avance qui peut aider les autres à se faire renverser ainsi que marquer lui-même. Pourrait être un ajout utile tbh – 《Perry》 (@PerrySpurs) 21 octobre 2021

Qu’est-ce que ça ne dérangerait pas un joueur si c’est vrai 20m est une bonne affaire et ça peut descendre à 15 – BidoShalaby🇪🇬 (@shalaby_bido) 21 octobre 2021

Photo de Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/.

