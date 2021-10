Les fans de Tottenham Hotspur protestent contre le montage de la NFL à l’extérieur du terrain

Un petit groupe de fans de Tottenham Hotspur a manifesté devant le stade qui accueillait un match de la NFL aujourd’hui.

Les fans de Tottenham Hotspur protestent contre le match de la NFL à l’extérieur du stade

‘ENIC Out’ disent les fans

Aujourd’hui, les Falcons d’Atlanta ont affronté les Jets de New York dans un match de la NFL. Il a été regardé par une foule exceptionnelle de plus de 60 000 fans.

Mais à l’extérieur du terrain, un minuscule groupe de supporters des Spurs a manifesté son mécontentement contre les propriétaires de leur club. Ils se sont rencontrés à l’extérieur du sol à 10h30, arborant une banderole qui disait « ENIC Out, profit before glory ».

Merci à tous ceux qui sont venus aujourd’hui. Et merci pour vos efforts #ENICOUT pic.twitter.com/ZPyi5PvDr7 – Enic Out. Le profit sur la gloire (@todareistodear) 10 octobre 2021

C’était une manifestation beaucoup plus petite qu’en mai, avec seulement une poignée de fervents fans anti-ENIC impliqués. Ils ont tourné un bref extrait de la marche de leur bannière sur Tottenham High Road, qui a duré 18 secondes avant d’être écourté.

Une affiche réalisée par le groupe ENIC out qui s’est réuni en dehors du sol aujourd’hui

Il y a une petite partie des fans des Spurs qui sont profondément mécontents de la façon dont le club est géré. À la lumière des nouveaux propriétaires de Newcastle United, ce sont ces fans des Spurs qui espèrent quelque chose de similaire chez un propriétaire dépensier. Dans une certaine mesure, cela est compréhensible. Tottenham a raté des points clés où ils auraient pu et auraient dû investir plus de fonds dans leur équipe.

Y a-t-il un cas pour ENIC Out ?

Sous Daniel Levy, les Spurs n’ont remporté qu’un seul trophée. Cette victoire en coupe de la ligue ne reste pas très longtemps dans les mémoires. Mais ce qui vivra beaucoup plus longtemps dans la mémoire, c’est le stade fantastique ainsi que les installations d’entraînement qu’ENIC a déboursées. Ils n’ont pas hésité récemment à battre leurs records de transfert pour des joueurs comme Tanguy Ndombele. Il y a beaucoup de crédit que les propriétaires des Spurs n’obtiennent pas car malheureusement, il n’y a pas d’argenterie pour un nouveau stade brillant. Mais cela ne viendra sûrement qu’avec le temps, maintenant que ces puissantes fondations ont été posées.

Cependant, ce n’est qu’une petite plainte dans le grand schéma des choses. ENIC a été critiqué pour ses tentatives de relocaliser le club au stade olympique et même à Milton Keynes. Leur demi-tour sur le personnel en congé pendant le verrouillage a également été un fiasco majeur.

Plus récemment, Levy était l’un des présidents qui ont accepté de rejoindre la Super League. En conséquence, les Spurs ont été condamnés à une amende. Mais les retombées plus larges étaient à nouveau l’argument selon lequel les propriétaires de Tottenham se soucient plus du profit que de ce qui est bon pour les fans et les joueurs.

