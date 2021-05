Les fans de Tottenham “ n’allumeront pas Harry Kane ” car les Spurs “ n’ont pas montré l’ambition ” de gagner des trophées, a déclaré Jamie O’Hara à talkSPORT

Jamie O’Hara a admis qu’il n’était “ pas surpris ” par la nouvelle qu’Harry Kane a demandé à quitter Tottenham et a insisté sur le fait que le “ talisman ” des Spurs méritait un déménagement».

Lundi, il a été rapporté que le capitaine anglais avait informé son club d’enfance qu’il souhaitait partir cet été.

Kane a à cœur de s’éloigner des Spurs

talkSPORT comprend que le joueur de 27 ans souhaite rester en Premier League, Manchester City étant sa destination préférée.

Et O’Hara a déclaré à talkSPORT qu’il n’y aurait pas d’animosité entre les fans de Kane et des Spurs, insistant sur le fait que les supporters respecteront son souhait car il a “ tout donné ” tout au long de son séjour au club.

“Normalement, vous recevriez des critiques massives et les fans se retourneraient contre vous”, a déclaré O’Hara. «Je ne pense pas que cela va arriver.

talkSPORT

O’Hara pense que Kane garantit à un club comme Man City le titre au cours des prochaines saisons

«Il a été un serviteur fantastique du club de football. Les fans l’aiment et je pense que tout le monde peut voir qu’il a tout donné et qu’il a essayé de nous faire franchir la ligne avec des trophées et des finales gagnantes.

«Nous ne l’avons pas fait et l’ambition du club n’a pas été assez bonne.

«Je pense qu’il est juste de dire que nous avons un attaquant de classe mondiale à Harry Kane et que vous ne pouvez pas garder quelqu’un comme ça – nous parlons d’un des cinq meilleurs attaquants du monde – lorsque nous terminons sixième ou septième. la Ligue.

«Les fans le comprennent.»

Kane s’est fait un nom comme l’un des meilleurs attaquants du monde lors de son passage aux Spurs, marquant 220 buts sensationnels en 334 apparitions pour le club.

On dit que Guardiola est un grand admirateur de Kane

Et la semaine dernière, O’Hara a déclaré que le joueur de 27 ans “ garantirait ” à un club comme Man City le titre au cours des prochaines saisons.

“Je pense que si vous voulez vous garantir le titre de Premier League dans les prochaines années, vous signez Harry Kane”, a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

«Il est le meilleur attaquant de la ligue sur un mile country. Il connaît les équipes, il connaît les terrains.

“Il [Haaland] ne s’effondrera pas mais il lui faudra du temps pour s’ajuster. Vous voyez que les joueurs viennent de l’Ajax et de la Bundesliga et cela prend du temps.