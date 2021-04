Les fans de Tottenham protestent contre le propriétaire et Daniel Levy pour leur implication dans la Super League européenne avant le match de Southampton

Les supporters de Tottenham se sont rassemblés devant le stade du club mercredi soir pour montrer leur colère face à la Super League européenne bâclée.

Les Spurs devaient être l’un des 12 membres fondateurs des plans de rupture controversés, qui ont été regroupés de manière sensationnelle mardi soir.

Les fans ont montré leur colère face à l’implication de Tottenham dans les plans de la Super League européenne

Les partisans se sont rassemblés devant le stade Tottenham Hotspur pour appeler les propriétaires à y aller

Une forte réaction des fans, des joueurs et de toute la communauté du football a forcé les six clubs de Premier League à se retirer.

Même si le club a annoncé mardi soir qu’il avait entamé le processus de retrait, certains fans voulaient toujours montrer leur mécontentement envers le propriétaire et le président des Spurs Daniel Levy.

Un certain nombre de fans avaient des bannières qui lisaient “ ENIC out ”

Les fans bouillonnaient devant les plans d’une Super League européenne

Les partisans ont tenu des banderoles disant «Levy Out», «ENIC Out», et l’un d’eux a dit «Merci pour AUCUN souvenir».

Dans un communiqué confirmant que le club ne ferait plus partie de la Super League européenne, Levy a déclaré: «Nous regrettons l’anxiété et le bouleversement causés par la proposition de l’ESL.

«Nous avons estimé qu’il était important que notre club participe au développement d’une éventuelle nouvelle structure qui cherche à mieux garantir le fair-play financier et la viabilité financière tout en apportant un soutien considérablement accru à la pyramide du football au sens large.

Daniel Levy a été la cible du mécontentement des fans de Tottenham

La gestion de Tottenham par Levy a été remise en question

«Nous croyons que nous ne devrions jamais rester immobiles et que le sport devrait constamment revoir les compétitions et la gouvernance pour s’assurer que le jeu que nous aimons tous continue d’évoluer et d’exciter les fans du monde entier.

«Nous tenons à remercier tous les supporters qui ont présenté leurs opinions réfléchies.»

La semaine a été chaotique pour le club du nord de Londres qui a limogé son entraîneur Jose Mourinho lundi, une histoire quelque peu éclipsée par les événements de la Super League européenne.

Ryan Mason prend en charge son premier match à Tottenham contre Southampton

Ryan Mason a été installé comme entraîneur-chef par intérim jusqu’à la fin de la saison et son premier match est contre Southampton ce soir à 18 heures – avec des commentaires en direct sur talkSPORT.

Il mènera ensuite son équipe à Wembley dimanche pour la finale de la Carabao Cup contre Man City.