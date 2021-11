Les fans de Tottenham réagissent à ce que Gerrard a fait à Aston Villa

Photo de Ryan Pierse/.

Les fans de Tottenham Hotspur ont affirmé que le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, « copie » Antonio Conte.

C’est quoi l’histoire?

Le Telegraph rapporte que Gerrard a interdit les boissons gazeuses et les sauces depuis sa prise de fonction à Villa, alors qu’il examine les plans nutritionnels de sa nouvelle équipe.

La nouvelle survient juste après que Conte ait fait exactement le même pas à Tottenham.

L’Athletic dit que les joueurs des Spurs ne sont plus autorisés à manger du beurre, du ketchup ou de la mayonnaise à Hotspur Way.

Les changements alimentaires sont conçus pour aider les joueurs des Spurs à être suffisamment en forme pour jouer dans le style de Conte.

Et les fans de Tottenham pensent que Gerrard pourrait bien avoir pris une feuille du livre de leur manager.

L’effet Conte, se répercutant sur la Premier League. Heinz et Hellman’s vont bientôt faire faillite à ce rythme😂 https://t.co/ngaedwlAwV – Jo Mac 💙 (@jomac2021) 23 novembre 2021

bro pense qu’il est conte — 🇮🇹 (@TanguyEnjoyer) 22 novembre 2021

Ce gars essaie de copier le contenu 😂😂 – Étalon italien🇮🇹 (@ThfcTweets_) 22 novembre 2021

Une nouvelle approche

Il n’a jamais été rapporté que Gerrard interdisait les boissons gazeuses aux Rangers, cela ressemble donc à une nouvelle étape pour lui.

Il semble cependant hautement improbable qu’il ait simplement pincé l’idée de Conte.

Gerrard s’avère rapidement être l’un des futurs managers les plus impressionnants du football.

Photo de Marc Atkins/.

Il a pris un bon départ à Villa, après les avoir guidés vers la victoire contre Brighton & Hove Albion ce week-end.

Conte a également impressionné par le travail qu’il a accompli à Tottenham jusqu’à présent.

Les joueurs des Spurs ont travaillé dur sur le terrain d’entraînement, mais les résultats se font déjà sentir.

Tottenham va plus loin et joue avec plus d’intensité que jamais sous Nuno, et ils restent invaincus sous la direction de l’Italien à ce jour.

Si ce genre de résultats se poursuit, il se pourrait bien qu’il y ait plus de managers qui envisagent d’interdire les boissons gazeuses à l’avenir !

